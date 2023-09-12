В Новосибирске школьник ушёл гулять и не вернулся — мальчика ищут с 8 сентября

15-летнего подростка Дмитрия Козачишина ищут с 8 сентября, мальчик пошёл гулять в Ленинском районе и не вернулся. Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» назвали приметы школьника.
— Рост 153 см., телосложение худощавое, волосы черные, а глаза карие. Одет в синюю куртку с бежевыми вставками, синие штаны с зелеными лампасами, темно-синие кроссовки, — говорится в ориентировке отряда, опубликованной 12 сентября.
Всех, кто владеет какой-либо информацией об исчезновении или местонахождении Дмитрия, просят обращаться по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700–54–52.
11 августа в Новосибирской области объявили о завершении поисков пропавшего зимой 33-летнего мужчины.