«У нас всё хорошо. Просто такой случай». Как хутор Красный Десант переживает поножовщину в школе

— Я абсолютно спокойна, — уверяет пенсионерка, прошедшая с внучкой 5 километров от соседнего села. — Мы живем где? У нас тут всё летает, всё порхает, а это… Это просто такой случай.



Другая хуторянка говорит, что ее ребенок не захотел идти домой и продолжает учиться. Но мама все-таки решила встретить его после уроков — теперь ждет у забора.

В хуторе Красный Десант вообще будто никто особо не тревожится и жизнь течет своим чередом.

А в голове так и крутится дата — 11 сентября, 22 года назад…



«С бабушкой и дедушкой изначально не зашло, а пацан нормальный»

Возле улицы, где живет Геннадий с семьей, стоит магазинчик. Продавщица слышала о происшествии в школе, но фамилию парня никак не может припомнить. Лишь увидев фото, кивает в сторону дома.



— Сказать что-то о нем не могу. Видела, забегал за хлебом и водой. Больше ничего не могу сказать, — призадумавшись, говорит женщина.

