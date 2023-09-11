Грибник в синей куртке с логотипом «Балтика» потерялся в новосибирском лесу

Вечером 11 сентября волонтеры отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области объявили срочный сбор на поиски пропавшего грибника Александра Наговицина. Мужчина ушёл в лес на тихую охоту и не вернулся. В последний раз его видели в районе деревни Усть-Тула в Болотнинском районе.
— Приметы: рост 170 см., плотное телосложение, волосы черные с сединой, глаза карие. Был одет синюю куртку с логотипом «Балтика», синий комбинезон, резиновые сапоги и черную бейсболку, — сообщили волонтеры.
Александру Октябриновичу 67 лет.
Также в Новосибирске ищут 17-летнюю Екатерину Хапакныш. Подросток пропала в Кировском районе города.