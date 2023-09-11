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Грибник в синей куртке с логотипом «Балтика» потерялся в новосибирском лесу

Волонтеры объявили срочный сбор на поиски Александра Наговицина

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Мужчина вышел из дома за грибами и не вернулся

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Вечером 11 сентября волонтеры отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области объявили срочный сбор на поиски пропавшего грибника Александра Наговицина. Мужчина ушёл в лес на тихую охоту и не вернулся. В последний раз его видели в районе деревни Усть-Тула в Болотнинском районе.

— Приметы: рост 170 см., плотное телосложение, волосы черные с сединой, глаза карие. Был одет синюю куртку с логотипом «Балтика», синий комбинезон, резиновые сапоги и черную бейсболку, — сообщили волонтеры.

Александру Октябриновичу 67 лет.

Также в Новосибирске ищут 17-летнюю Екатерину Хапакныш. Подросток пропала в Кировском районе города.

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