Ушла из дома и не вернулась: в Новосибирске ищут 17-летнюю девушку — она пропала накануне

В Новосибирске ищут 17-летнюю Екатерину Хапакныш. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте», подросток пропала в Кировском районе города.
Инцидент произошел накануне, 3 сентября. Руководитель пресс-службы поискового отряда Ольга Бобкова сообщила НГС, что подросток ушла из дома и не вернулась.
— 3 сентября этого года вышла из дома и до настоящего времени не вернулась. Начат информационный поиск, идет активное распределение ориентировки в сети, — сообщила специалист.
Заявка о пропаже девушки поступила на горячую линию отряда. Рост подростка составляет 175 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые, глаза серые.
Девушка была одета в серую толстовку, черные джинсы, светло-зеленую футболку и белые с серым кроссовки, с собой черный рюкзак. Сибирячка носит тоннели в ушах.
Накануне в Новосибирске завершили поиски 15-летней девушки, о местонахождении которой было неизвестно с 30 августа.