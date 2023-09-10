В Красноярском крае четверо суток ищут мужчин, заблудившихся в лесу. К поискам подключили вертолет

В Северо-Енисейском районе Красноярского края четверо суток ищут мужчин, заблудившихся в лесу.
Как рассказали в полиции, двое местных жителей 29 и 46 лет
Сотрудники МВД обследовали территорию автодороги Вельмо — Северо-Енисейский. В лесном массиве был найден автомобиль, однако мужчин в нём не было. Также к поискам подключилась группа на вертолете, но и с воздуха пропавших не удалось найти.
Сейчас созданы поисковые группы, в которые вошли сотрудники полиции, спасатели и волонтеры, — всего более 50 человек.
В конце августа в Новосибирске в лесу также пропала женщина, она ушла за грибами.