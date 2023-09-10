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В Красноярском крае четверо суток ищут мужчин, заблудившихся в лесу. К поискам подключили вертолет

Известно, что пропавшие ушли за ягодами

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С воздуха пропавших тоже не удалось найти

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В Северо-Енисейском районе Красноярского края четверо суток ищут мужчин, заблудившихся в лесу.

Как рассказали в полиции, двое местных жителей 29 и 46 лет 7 сентября уехали на автомобиле в направлении поселка Вельмо в лес за ягодой и не вернулись. Жена одного из заблудившихся начала бить тревогу и 8 сентября обратилась в полицию, передают наши коллеги из NGS24.RU.

Сотрудники МВД обследовали территорию автодороги Вельмо — Северо-Енисейский. В лесном массиве был найден автомобиль, однако мужчин в нём не было. Также к поискам подключилась группа на вертолете, но и с воздуха пропавших не удалось найти.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «МВД24» / t.me

Сейчас созданы поисковые группы, в которые вошли сотрудники полиции, спасатели и волонтеры, — всего более 50 человек.

В конце августа в Новосибирске в лесу также пропала женщина, она ушла за грибами.

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