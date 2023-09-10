В Красноярском крае четверо суток ищут мужчин, заблудившихся в лесу. К поискам подключили вертолет

В Северо-Енисейском районе Красноярского края четверо суток ищут мужчин, заблудившихся в лесу.



Как рассказали в полиции, двое местных жителей 29 и 46 лет 7 сентября уехали на автомобиле в направлении поселка Вельмо в лес за ягодой и не вернулись. Жена одного из заблудившихся начала бить тревогу и 8 сентября обратилась в полицию, передают наши коллеги из NGS24.RU.