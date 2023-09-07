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Спецоперация на Украине

Беспилотники впервые добрались до Волгограда. Дрон упал на военную базу

Мощный звук взрыва разбудил жителей двух поселков

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До сих пор беспилотники до Волгоградской области не долетали

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На территории Волгоградской области перехватили беспилотник. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

— Сегодня, 7 сентября, на территории Волгоградской области силами Министерства обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет, — прокомментировал ситуацию в регионе Бочаров.

Инцидент произошел ночью. Один из собеседников наших коллег из издания V1.RU рассказал, что беспилотник упал на военный объект в Городищенском районе около двух часов ночи по местному времени. Местные жители рассказали, что они проснулись от мощного звук взрыва, раздавшегося со стороны военной базы.

В администрации Котлубанского сельского поселения заявили, что «какой-то хлопок действительно был, но пока подробностей никаких не знаем», а глава Котлубанского сельского поселения Игорь Давиденко сообщил журналистам V1.RU, что ему не поступало никакой информации о каких-либо происшествиях. То же самое на вопрос корреспондента ответил глава Городищенского района Сергей Будников. Не поступала информация и в Единую дежурно-диспетчерскую службу Городищенского района.

Чтобы уточнить обстоятельства происшествия, журналисты V1.RU обратились в военный следственный отдел по Волгоградскому гарнизону. там дежурный следователь сообщил, что в интересах следствия никакая информация о случившемся не разглашается.

Факт ЧП журналистам подтвердил собственный источник, близкий к обстоятельствам случившегося. По его данным, летательный аппарат предположительно запустили с территории Украины.

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— По предварительной версии, случившееся расценивается как диверсия на военный объект, — сообщил источник. — Летательный аппарат внушительных размеров, к счастью, своей цели не достиг — запутался в проводах и упал на крышу одного из зданий на военной базе. Взрыва и пожара не было. Жертв нет.

Напомним, сегодня ночью беспилотники также атаковали Ростовскую, Брянскую и Московскую области — мы рассказывали о последствиях налетов, а также приводили комментарии очевидцев.

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