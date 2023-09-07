Беспилотники впервые добрались до Волгограда. Дрон упал на военную базу

— По предварительной версии, случившееся расценивается как диверсия на военный объект, — сообщил источник. — Летательный аппарат внушительных размеров, к счастью, своей цели не достиг — запутался в проводах и упал на крышу одного из зданий на военной базе. Взрыва и пожара не было. Жертв нет.

