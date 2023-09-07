Ростов-на-Дону атаковали беспилотники. У штаба ЮВО прогремел мощный взрыв: видео

Этой ночью, 7 сентября, жители Ростова-на-Дону услышали мощный взрыв. Он прогремел недалеко от штаба ЮВО.
Как сообщают очевидцы, вспыхнул автомобиль. Вскоре после взрыва губернатор региона Василий Голубев опубликовал обращение.
— Средствами ПВО было сбито два БПЛА, один упал за городом, в западной части Ростова, второй — в центре, в районе улицы Пушкинская, 42, — пишет Голубев в своем телеграм-канале. — В результате повреждено несколько легковых автомобилей.
Он отметил, что пострадал один человек, но от госпитализации он отказался. На месте работают экстренные службы.