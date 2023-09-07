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Ростов-на-Дону атаковали беспилотники. У штаба ЮВО прогремел мощный взрыв: видео

Известно об одном пострадавшем

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По предварительным данным, вспыхнула машина

Видео: SHOT / T.me

Этой ночью, 7 сентября, жители Ростова-на-Дону услышали мощный взрыв. Он прогремел недалеко от штаба ЮВО.

Как сообщают очевидцы, вспыхнул автомобиль. Вскоре после взрыва губернатор региона Василий Голубев опубликовал обращение.

— Средствами ПВО было сбито два БПЛА, один упал за городом, в западной части Ростова, второй — в центре, в районе улицы Пушкинская, 42, — пишет Голубев в своем телеграм-канале. — В результате повреждено несколько легковых автомобилей.

Он отметил, что пострадал один человек, но от госпитализации он отказался. На месте работают экстренные службы.

ВзрывРостов-на-ДонуБеспилотникиПВО
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