В новосибирской школе в «Матрешкином дворе» произошла давка — она попала на видео

В Новосибирске в школе №217 в микрорайоне в «Матрешкином дворе» произошла давка. Дети не могли пройти в коридоре. Видео с толпой школьников опубликовали в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
— Количество учеников младших классов зашкаливает. В коридоре не протолкнуться, — говорится в посте.
Как рассказала НГС директор школы №217 Елена Третьякова, давка действительно была и произошла 4 сентября. Толпа собралась у гардероба.
— Ситуация произошла, было уплотнение ребят при смене, потоки были разведены, детей направили в разные двери школы. Процессом руководили через систему громкой связи, — объяснила НГС ЕленаТретьякова.
Сейчас в единственной школе микрорайона «Матрешкин двор» №217 обучается 3202 человека, по планам там предусмотрено обучение 1100 человек.
Недавно НГС писал какие три школы стали самыми переполненными в Новосибирске. В них обучается в три раза больше детей, чем рассчитано по планам.