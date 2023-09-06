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В новосибирской школе в «Матрешкином дворе» произошла давка — она попала на видео

По словам директора, дети собрались у гардероба

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Сейчас в школе №217 учится больше 3000 детей

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В Новосибирске в школе №217 в микрорайоне в «Матрешкином дворе» произошла давка. Дети не могли пройти в коридоре. Видео с толпой школьников опубликовали в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

— Количество учеников младших классов зашкаливает. В коридоре не протолкнуться, — говорится в посте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Инцидент Новосибирск», vk.com

Как рассказала НГС директор школы №217 Елена Третьякова, давка действительно была и произошла 4 сентября. Толпа собралась у гардероба.

— Ситуация произошла, было уплотнение ребят при смене, потоки были разведены, детей направили в разные двери школы. Процессом руководили через систему громкой связи, — объяснила НГС ЕленаТретьякова.

Сейчас в единственной школе микрорайона «Матрешкин двор» №217 обучается 3202 человека, по планам там предусмотрено обучение 1100 человек.

Недавно НГС писал какие три школы стали самыми переполненными в Новосибирске. В них обучается в три раза больше детей, чем рассчитано по планам.

ШколаМатрешкин дворДавкаТолпаШкольники
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