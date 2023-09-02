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Женщина на красной «Toyotа» бесследно пропала в Новосибирской области

О местонахождении Елены Залядновой неизвестно с 30 августа

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Женщина пропала в Искитимском районе

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В Новосибирской области идет поиск 54-летней жительницы села Тальменка Елены Игоревной Залядновой. В последний раз женщину видели на ее красной «Toyota» 30 августа.

По информации поискового отряда «ЛизаАлерт» от 2 августа, Елена Заляднова имеет плотное телосложение, рост 175 сантиметров. Волосы у женщины светло-русые с темным мелированием, а глаза карие. Об одежде потерявшейся волонтеры не сообщили.

Сегодня в Новосибирской области завершили поиски женщины в бордовом костюме — она потерялась в лесу.

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