Сибирячка в бардовом костюме заблудилась в лесу под Новосибирском

В Новосибирской области 2 сентября приступили к поискам 64-летней Надежды Борисовны Еременко. Жительница села Кубовое 2 сентября отправилась в лес и не вернулась, следует из сообщения волонтерского отряда «ЛизаАлерт».
— Рост 165 см., плотное телосложение, волосы седые, глаза серые. Одета в спортивный костюм бордового цвета и бежевую футболку. С собой у Надежды серый рюкзак, — следует из ориентировки «ЛизыАлерт» на Еременко.
Ранее сообщалось о том, что в Новосибирской области в СНТ Чистые пруды-2 пропала 68-летняя Тамара Азурова. Местонахождение женщины неизвестно с 31 августа.