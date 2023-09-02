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Сибирячка в бардовом костюме заблудилась в лесу под Новосибирском

Последний раз Надежду Еременко видели направляющейся в лес у села Кубовое

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С собой у женщины был серый рюкзак

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В Новосибирской области 2 сентября приступили к поискам 64-летней Надежды Борисовны Еременко. Жительница села Кубовое 2 сентября отправилась в лес и не вернулась, следует из сообщения волонтерского отряда «ЛизаАлерт».

— Рост 165 см., плотное телосложение, волосы седые, глаза серые. Одета в спортивный костюм бордового цвета и бежевую футболку. С собой у Надежды серый рюкзак, — следует из ориентировки «ЛизыАлерт» на Еременко.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирской области в СНТ Чистые пруды-2 пропала 68-летняя Тамара Азурова. Местонахождение женщины неизвестно с 31 августа.

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