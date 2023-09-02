Труп мужчины свесился на улицу с подоконника высотки в Новосибирске — жуткое видео

В Новосибирске заметили мужчину, который лежал на подоконнике 16-этажа высотного дома. Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», он был мертвым.
Инцидент произошел в 24-этажном доме № 56 на улице Бородина в Кировском районе. Место происшествия сняли на видео.
— Позже очевидцы рассказали, что человек с видео — мертв, — сообщили в телеграм-канале.
На кадрах можно заметить, как человек свисает одной стороной тела с подоконника на улицу. НГС обратился в пресс-службу СУ СК РФ по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, что следователи проводят проверку.
— Следственным отделом по Кировскому району города Новосибирск проводится доследственная проверка по факту обнаружения 2 сентября в одном из домов Кировского района тела мужчины, — сообщили в ведомстве. — Следователи провели осмотр места происшествия, изучаются все обстоятельства происшествия.
По результатам проверки специалистами ведомства будет принято процессуальное решение.
Утром 2 сентября стало известно, что в Новосибирске мужчина упал с восьмого этажа здания на улице Кирова. Его нашли на козырьке подъезда дома.