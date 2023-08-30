«Я чувствую, что состояние мое ухудшается»: участникам СВО не выдают выплаты за ранения, «забыли» про ордена и статус ветеранов

— То есть у вас есть все доказательства, что вы были контрактником Минобороны, что вы были в боевой точке, участвовали в боевых действиях, и вам не дают статус ветерана? — уточнили мы у майора.



— Да, и это не только мне. Нас несколько человек. И я не могу понять почему так, — говорит Евгений.



Вскоре после нашего разговора он снова уехал в зону СВО, так как его позвали боевые товарищи.



Александр Рукавишников

Александр родился в Забайкалье, в юности служил срочную в Канске и остался там жить. До спецоперации работал сантехником. Сейчас ему 50 лет. В добровольцы записался одновременно с Евгением З., попал с ним в один взвод, в зону СВО также приехал 1 сентября 2022 года. А зимой 2023 года также получил контузию.



— Мы 17 февраля попали в засаду под Угледаром, мы просто в блиндаже сидели, нас три часа гранатами закидывали. Я не стал с позиции эвакуироваться, потому что нас там мало оставалось. Мы пацанов эвакуировали, тоже контуженных. А сам я в здравом уме был, просто у меня сознание то терялось, то появлялось. Но я не стал уходить. Я просто не мог уйти, потому что людей мало было, а я соображал, гранаты кидал, отстреливался. Как я мог уйти оттуда? — вспоминает Рукавишников.

