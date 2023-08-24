Сестра зампрокурора, отец двоих детей и бывший пилот S7: что известно об экипаже разбившегося самолета Пригожина

Вечером 23 августа в Тверской области рухнул бизнес-джет Embraer-135, принадлежащий Евгению Пригожину. На борту находились десять человек: три члена экипажа и семь пассажиров. Все погибли.
Что известно о членах экипажа — смотрите в коротком видео чуть выше.
Из обнародованного Росавиацией списка следует, что командиром экипажа был
Второй пилот — 29-летний Рустам Каримов. Гибель мужчины подтвердил его отец.
— Три месяца работает в этой компании, — рассказал 59.RU Шукур Каримов. — Он отслужил, потом работал. Работал в авиакомпании S7. Он работал здесь, в Перми. Потом началась пандемия — всех уволили, без работы остался. После устроился, с начала СВО опять потерял работу. И вот три месяца назад он нашел работу в этой компании и два месяца назад перебрался в Петербург. Перед полетом он позвонил маме и сказал, что летит этим рейсом.
У мужчины осталась молодая жена.
Единственной женщиной на борту была
Незадолго до трагедии, по данным Baza, Кристина жаловалась близким на задержку вылета.
В списке пассажиров значился сам глава ЧВК «Вагнер», его заместители и другие представители верхушки группы. Тела всех десяти человек обнаружены на месте крушения самолета. Источник в похоронном агентстве рассказал изданию MSK1.RU, что тело Евгения Пригожина находится на судмедэкспертизе.
Напомним, двумя месяцами ранее, 23 июня, Евгений Пригожин совершил попытку вооруженного мятежа. Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы «нанесении МО РФ [ракетного] удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер»». Минобороны официально опровергло его слова, однако его это не остановило, он направил своих бойцов на тяжелой технике в Ростов и на Москву.