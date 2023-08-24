Сестра зампрокурора, отец двоих детей и бывший пилот S7: что известно об экипаже разбившегося самолета Пригожина

Второй пилот — 29-летний Рустам Каримов. Гибель мужчины подтвердил его отец.



— Три месяца работает в этой компании, — рассказал 59.RU Шукур Каримов. — Он отслужил, потом работал. Работал в авиакомпании S7. Он работал здесь, в Перми. Потом началась пандемия — всех уволили, без работы остался. После устроился, с начала СВО опять потерял работу. И вот три месяца назад он нашел работу в этой компании и два месяца назад перебрался в Петербург. Перед полетом он позвонил маме и сказал, что летит этим рейсом.

