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Крушение самолета Пригожина

Сестра зампрокурора, отец двоих детей и бывший пилот S7: что известно об экипаже разбившегося самолета Пригожина

Бизнес-джет, принадлежащий владельцу ЧВК «Вагнер», рухнул под Тверью

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Видео: Городские порталы

Вечером 23 августа в Тверской области рухнул бизнес-джет Embraer-135, принадлежащий Евгению Пригожину. На борту находились десять человек: три члена экипажа и семь пассажиров. Все погибли.

Что известно о членах экипажа — смотрите в коротком видео чуть выше.

Из обнародованного Росавиацией списка следует, что командиром экипажа был 51-летний пилот из Воронежа Алексей Левшин. У мужчины остались жена и двое детей.

Второй пилот — 29-летний Рустам Каримов. Гибель мужчины подтвердил его отец.

— Три месяца работает в этой компании, — рассказал 59.RU Шукур Каримов. — Он отслужил, потом работал. Работал в авиакомпании S7. Он работал здесь, в Перми. Потом началась пандемия — всех уволили, без работы остался. После устроился, с начала СВО опять потерял работу. И вот три месяца назад он нашел работу в этой компании и два месяца назад перебрался в Петербург. Перед полетом он позвонил маме и сказал, что летит этим рейсом.

У мужчины осталась молодая жена.

Единственной женщиной на борту была 39-летняя стюардесса Кристина Ядревская — старшая сестра заместителя прокурора города Еманжелинска Челябинской области Евгения Распопова. Источники 74.RU рассказали, что Кристина и Евгений родились в Казахстане. Когда старшая сестра достигла возраста принятия решений о дальнейшей жизни, она уехала в столицу. Позже Кристина уехала в Санкт-Петербург.

Незадолго до трагедии, по данным Baza, Кристина жаловалась близким на задержку вылета.

В списке пассажиров значился сам глава ЧВК «Вагнер», его заместители и другие представители верхушки группы. Тела всех десяти человек обнаружены на месте крушения самолета. Источник в похоронном агентстве рассказал изданию MSK1.RU, что тело Евгения Пригожина находится на судмедэкспертизе.

Напомним, двумя месяцами ранее, 23 июня, Евгений Пригожин совершил попытку вооруженного мятежа. Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы «нанесении МО РФ [ракетного] удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер»». Минобороны официально опровергло его слова, однако его это не остановило, он направил своих бойцов на тяжелой технике в Ростов и на Москву.

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