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«Лежат без признаков жизни»: двух мужчин в камуфляже нашли на улице в Новосибирске

На месте работали сотрудники Росгвардии и медики скорой

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Мужчин обнаружили около дома на улице Горский, 8

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В Новосибирске недалеко от Горского жилмассива обнаружили двух лежащих на улице мужчин в камуфляжной форме.

О происшествии сообщили 24 августа в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». Мужчины, по словам очевидцев, «лежат без признаков жизни». На месте стоят машины Росгвардии номерами и скорая помощь.

Информацию прокомментировали НГС в пресс-службе управления Росгвардии по Новосибирской области.

— Сотрудники Росгвардии, прибывшие по сообщению на место, обнаружили двух лежащих на земле мужчин и вызвали скорую помощь. После того как гражданам была оказана медицинская помощь, они самостоятельно покинули место, — сообщили в ведомстве.


Специалисты уточнили, что мужчин обнаружили около дома на улице Горский, 8.

В середине августа в новосибирском аэропорту Толмачево стало плохо мужчине. Ему оказал медицинскую помощь врач местного футбольного клуба.

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