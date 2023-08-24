«Лежат без признаков жизни»: двух мужчин в камуфляже нашли на улице в Новосибирске

В Новосибирске недалеко от Горского жилмассива обнаружили двух лежащих на улице мужчин в камуфляжной форме.
О происшествии сообщили 24 августа в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». Мужчины, по словам очевидцев, «лежат без признаков жизни». На месте стоят машины Росгвардии номерами и скорая помощь.
Информацию прокомментировали НГС в пресс-службе управления Росгвардии по Новосибирской области.
— Сотрудники Росгвардии, прибывшие по сообщению на место, обнаружили двух лежащих на земле мужчин и вызвали скорую помощь. После того как гражданам была оказана медицинская помощь, они самостоятельно покинули место, — сообщили в ведомстве.
Специалисты уточнили, что мужчин обнаружили около дома на улице Горский, 8.
В середине августа в новосибирском аэропорту Толмачево стало плохо мужчине. Ему оказал медицинскую помощь врач местного футбольного клуба.