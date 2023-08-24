«Завалите меня, да и всё»: что говорил Евгений Пригожин о своей смерти

Вечером 23 августа в Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина. Как сообщили в МЧС, все члены экипажа и пассажиры, среди которых числился и сам глава ЧВК «Вагнер», погибли. На данный момент у следствия есть несколько различных версий кружения: это могла быть ошибка пилотирования, технические неполадки или же внешнее воздействие.
Пригожин неоднократно высказывался о своей смерти. Буквально несколько месяцев назад в одном из интервью он заявил, что устал постоянно бороться с чиновниками, которые «вставляют палки в колеса».
— Конечно, ответственность за ребят, ответственность за сделанное дело, но, когда тебе не дают делать это дело: не дают боеприпасы, не дают людей набирать, когда тебе везде палки в колеса… Елки-палки, ребят, ну возьмите уже, завалите меня, да и всё. И живите дальше мирно и спокойно. Потом уже в учебниках истории скажут о том, что могло бы быть все лучше. <…>, — заявил Евгений Пригожин.
Основатель ЧВК «Вагнер» не только советовал чиновникам «грохнуть» его, но и рассказывал, как это сделать. Пригожин подробно расписал план действий для недоброжелателей в интервью телеграм-каналу WarGonzo:
— Это, кстати, очень мудрое решение [убить Пригожина. — Прим. ред.], у меня на окне в моем кабинете висит мишень и написано — 326 метров до ближайшего здания по реке Нева. И снизу приписка — не забудьте поправку на воду. <…> Всё, что нужно сделать, это перейти реку Нева, залезть на здание с ПТУРом либо с РПГ, — рассказал Евгений Пригожин.
О том, что он уже неоднократно мог умереть и о своем отношении к жизни Евгений Пригожин также рассказывал несколько месяцев назад на пресс-конференции в Екатеринбурге.
— Я отношусь очень философски к дальнейшей своей жизни. У меня через несколько дней будет день рождения и мне задают вопрос мои родственники: будет день рождения или нет? Я отвечаю: хрен знает. С утра скажу, будет или нет: если буду жив-здоров, значит, будет день рождения, если не будет — значит, не будет. Самое главное это не то, когда ты погибнешь, а как ты погибнешь, — рассказал Евгений Пригожин.
Основатель ЧВК «Вагнер» никогда не показывал, что боится за свою жизнь. Когда у него спросили, не боится ли он за свою жизнь примерно за месяц до мятежа, в пресс-службе Пригожина опубликовала его ответ:
— Что касается угрозы жизни и свободы, как говорится, делай, что должен, и будь что будет, — говорилось в ответе.
Евгений Пригожин даже иронизировал над своей смертью. На одном из опубликованных видео основатель ЧВК «Вагнер» отвечает на вопрос, куда он попадет после смерти.
На борту упавшего самолета, помимо Евгения Пригожина, было трое пилотов и семь пассажиров, все они погибли, сообщает МЧС. Самолет следовал из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург. В списке пассажиров значится основатель ЧВК «Вагнер», сообщает Росавиация. На месте работают представители правоохранительных органов и МЧС. СК возбудил уголовное дело.
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