«Завалите меня, да и всё»: что говорил Евгений Пригожин о своей смерти

— Я отношусь очень философски к дальнейшей своей жизни. У меня через несколько дней будет день рождения и мне задают вопрос мои родственники: будет день рождения или нет? Я отвечаю: хрен знает. С утра скажу, будет или нет: если буду жив-здоров, значит, будет день рождения, если не будет — значит, не будет. Самое главное это не то, когда ты погибнешь, а как ты погибнешь, — рассказал Евгений Пригожин.