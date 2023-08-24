freedom
СЕЙЧАС +29°С
Пробки 4/10
usd 94.44
eur 102.25
СрочноПассажиров разбившегося самолета привезли в морг
Все новости
Все новости
Крушение самолета ПригожинаПодробности

«Завалите меня, да и всё»: что говорил Евгений Пригожин о своей смерти

Основатель ЧВК «Вагнер» был готов к тому, что его могут убить

1 104

Евгений Пригожин философски относился к возможной смерти

Поделиться

Вечером 23 августа в Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина. Как сообщили в МЧС, все члены экипажа и пассажиры, среди которых числился и сам глава ЧВК «Вагнер», погибли. На данный момент у следствия есть несколько различных версий кружения: это могла быть ошибка пилотирования, технические неполадки или же внешнее воздействие.

Пригожин неоднократно высказывался о своей смерти. Буквально несколько месяцев назад в одном из интервью он заявил, что устал постоянно бороться с чиновниками, которые «вставляют палки в колеса».

— Конечно, ответственность за ребят, ответственность за сделанное дело, но, когда тебе не дают делать это дело: не дают боеприпасы, не дают людей набирать, когда тебе везде палки в колеса… Елки-палки, ребят, ну возьмите уже, завалите меня, да и всё. И живите дальше мирно и спокойно. Потом уже в учебниках истории скажут о том, что могло бы быть все лучше. <…>, — заявил Евгений Пригожин.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Новости дня / T.me

Основатель ЧВК «Вагнер» не только советовал чиновникам «грохнуть» его, но и рассказывал, как это сделать. Пригожин подробно расписал план действий для недоброжелателей в интервью телеграм-каналу WarGonzo:

— Это, кстати, очень мудрое решение [убить Пригожина. — Прим. ред.], у меня на окне в моем кабинете висит мишень и написано — 326 метров до ближайшего здания по реке Нева. И снизу приписка — не забудьте поправку на воду. <…> Всё, что нужно сделать, это перейти реку Нева, залезть на здание с ПТУРом либо с РПГ, — рассказал Евгений Пригожин.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: WarGonzo / T.me

О том, что он уже неоднократно мог умереть и о своем отношении к жизни Евгений Пригожин также рассказывал несколько месяцев назад на пресс-конференции в Екатеринбурге.

— Я отношусь очень философски к дальнейшей своей жизни. У меня через несколько дней будет день рождения и мне задают вопрос мои родственники: будет день рождения или нет? Я отвечаю: хрен знает. С утра скажу, будет или нет: если буду жив-здоров, значит, будет день рождения, если не будет — значит, не будет. Самое главное это не то, когда ты погибнешь, а как ты погибнешь, — рассказал Евгений Пригожин.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: РИА Новый День / YouTube.com

Основатель ЧВК «Вагнер» никогда не показывал, что боится за свою жизнь. Когда у него спросили, не боится ли он за свою жизнь примерно за месяц до мятежа, в пресс-службе Пригожина опубликовала его ответ:

— Что касается угрозы жизни и свободы, как говорится, делай, что должен, и будь что будет, — говорилось в ответе.

Евгений Пригожин даже иронизировал над своей смертью. На одном из опубликованных видео основатель ЧВК «Вагнер» отвечает на вопрос, куда он попадет после смерти.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: WarGonzo / T.me

На борту упавшего самолета, помимо Евгения Пригожина, было трое пилотов и семь пассажиров, все они погибли, сообщает МЧС. Самолет следовал из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург. В списке пассажиров значится основатель ЧВК «Вагнер», сообщает Росавиация. На месте работают представители правоохранительных органов и МЧС. СК возбудил уголовное дело.

Обо всём, что известно о крушении самолета Пригожина, вы можете оперативно узнавать в нашей онлайн-трансляции.

По теме

Евгений ПригожинСмертьСамолет ПригожинаСамолет упалКрушение самолета
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter