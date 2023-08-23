«Никто не может летать». Эксперты — о том, что такое план «Ковер» и как путешествовать через Москву после атак БПЛА

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», в аэропорту Домодедово было задержано 26 рейсов и один отменен, во Внуково — по три задержанных и отмененных рейса, а в Шереметьево задержано 14 и 3 отменено. Был объявлен план «Ковер». Многие рейсы отменены и задержаны.

Корреспонденты MSK1.RU спросили у авиаэкспертов, что такое план «Ковер», опасно ли сейчас летать и выдержат ли аэропорты такое количество отмен и задержек.

Что такое план «Ковер»

Главный редактор портала Frequentflyers.ru Илья Шатилин объяснил в разговоре с корреспондентом MSK1.RU, что происходящее — нештатная ситуация, вводят план «Ковер» «крайне редко». По словам Шатилина, его объявляют «при обнаружении неопознанного летающего объекта или нарушителя границы».

