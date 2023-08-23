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«Никто не может летать». Эксперты — о том, что такое план «Ковер» и как путешествовать через Москву после атак БПЛА

Разбираемся, насколько опасно путешествовать через столичные аэропорты

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Эксперты рассказали, что такое план «Ковер» и опасно ли летать через аэропорты Москвы

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Москву продолжают атаковать беспилотники. В понедельник один уничтожили силами ПВО, он упал в Одинцовском районе, второй сбили в Истринском районе. Во вторник, 22 августа, воздушное пространство Москвы вновь закрывали из-за беспилотников в небе. Два беспилотника атаковали Московскую область. Оба были сбиты ПВО, однако от падения обломков одного из них повредились жилой дом и несколько автомобилей во дворе.

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», в аэропорту Домодедово было задержано 26 рейсов и один отменен, во Внуково — по три задержанных и отмененных рейса, а в Шереметьево задержано 14 и 3 отменено. Был объявлен план «Ковер». Многие рейсы отменены и задержаны.

Корреспонденты MSK1.RU спросили у авиаэкспертов, что такое план «Ковер», опасно ли сейчас летать и выдержат ли аэропорты такое количество отмен и задержек.

Что такое план «Ковер»

Главный редактор портала Frequentflyers.ru Илья Шатилин объяснил в разговоре с корреспондентом MSK1.RU, что происходящее — нештатная ситуация, вводят план «Ковер» «крайне редко». По словам Шатилина, его объявляют «при обнаружении неопознанного летающего объекта или нарушителя границы».

— В этом случае закрывается воздушное пространство на всех высотах и никто не может летать, кроме военных и спасательных бортов.

Шатилин подчеркнул, что для такой нештатной ситуации пару часов — небольшой срок. Тем не менее этого достаточно для «коллапса» в аэропорту: рейсы отменяются, в воздушной гавани скапливаются пассажиры. Примерно то же самое происходит, когда аэропорт закрывают из-за метеоусловий.

Обстановка у входа в аэропорт Шереметьево

Обстановка у входа в аэропорт Шереметьево

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Почему не закрыть аэропорты?

Главный редактор Avia.ru Роман Гусаров рассказал MSK1.RU, что переносить рейсы из одного аэропорта в другой — технически сложная задача.

— Не думаю, что это будет иметь массовый характер. Это не просто так — сказать пассажирам: «Приезжайте не во Внуково, а в Шереметьево». У авиакомпаний в аэропорту есть еще и наземная инфраструктура.

Илья Шатилин уточнил, что все самолеты «Аэрофлота» стоят в Шереметьево. «Россия» и «Победа» входят в холдинг «Аэрофлота», летают и из Внуково, и из Шереметьево. Но «Победа» еще в 2021 году начала переходить в Шереметьево. Происходит это не из-за атак БПЛА.

— Авиакомпаниям одной группы логичнее базироваться в одном аэропорту, потому что это просто снижение издержек, — объяснил эксперт.

По его мнению, перенести все рейсы сложно, но возможно. Хотя потребности в этом нет.

В Шереметьево задержки рейсов, но самолеты постепенно вылетают

В Шереметьево задержки рейсов, но самолеты постепенно вылетают

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Стоит ли бояться летать на самолетах

По мнению экспертов, даже птицы могут стать причиной экстренной посадки или крушения, не только беспилотники.

— Случайные столкновения с чем угодно опасны. Как в случае с посадкой на кукурузном поле, там оба двигателя отказали из-за попадания в них стаи птиц. К счастью, тогда всё обошлось, — вспоминает авиаэксперт Роман Гусаров.

Как рассказал MSK1.RU исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, если беспилотник небольшой и весит несколько сотен грамм, самолет обойдется небольшими повреждениями, которые можно будет устранить после посадки.

— Главное, чтобы БПЛА не попал в двигатель, иначе дорогостоящий ремонт будет обеспечен. Если речь пойдет о более тяжелых беспилотниках, то последствия могут быть катастрофическими, — добавил он.

В Домодедово никакой паники — пассажиры говорят, что привыкли и не волнуются

В Домодедово никакой паники — пассажиры говорят, что привыкли и не волнуются

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Главный редактор портала Frequentflyers.ru Илья Шатилин считает, что уровень угрозы для самолетов преувеличивают в медиа.

— Опасно летать только у некоторых телеграм-каналов, которые на этом собирают трафик. А так ситуация и все проблемы учитываются сотрудниками. Сами пилоты никуда не полетят, если не будут уверены, что это безопасно. Понятно, что у нас сейчас время такое: летают беспилотники, в том числе в Москву. Но есть специальные службы, которые предотвращают подобные вещи. У нашей страны в этом плане большой опыт. Летать не страшнее, чем жить.

Военный эксперт-аналитик, полковник в отставке Михаил Тимошенко утверждает, что «опасаться и учитывать ситуацию стоит, но бояться не нужно».

— Если бы было опасно, закрыли бы аэропорты. Зону для полетов в свое время закрывали для пилотируемых средств, а потом это распространилось и на беспилотники. Теперь беспилотники закрывают плотно, — рассказал он корреспонденту MSK1.RU.

В результате падения БПЛА в Истринском районе пострадали два человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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