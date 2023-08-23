«Никто не может летать». Эксперты — о том, что такое план «Ковер» и как путешествовать через Москву после атак БПЛА

Москву продолжают атаковать беспилотники. В понедельник один уничтожили силами ПВО, он упал в Одинцовском районе, второй сбили в Истринском районе. Во вторник, 22 августа, воздушное пространство Москвы вновь закрывали из-за беспилотников в небе. Два беспилотника атаковали Московскую область. Оба были сбиты ПВО, однако от падения обломков одного из них повредились жилой дом и несколько автомобилей во дворе.
По данным сервиса «Яндекс.Расписания», в аэропорту Домодедово было задержано 26 рейсов и один отменен, во Внуково — по три задержанных и отмененных рейса, а в Шереметьево задержано 14 и 3 отменено. Был объявлен план «Ковер». Многие рейсы отменены и задержаны.
Корреспонденты MSK1.RU спросили у авиаэкспертов, что такое план «Ковер», опасно ли сейчас летать и выдержат ли аэропорты такое количество отмен и задержек.
Что такое план «Ковер»
Главный редактор портала Frequentflyers.ru Илья Шатилин объяснил в разговоре с корреспондентом MSK1.RU, что происходящее — нештатная ситуация, вводят план «Ковер» «крайне редко». По словам Шатилина, его объявляют «при обнаружении неопознанного летающего объекта или нарушителя границы».
— В этом случае закрывается воздушное пространство на всех высотах и никто не может летать, кроме военных и спасательных бортов.
Шатилин подчеркнул, что для такой нештатной ситуации пару часов — небольшой срок. Тем не менее этого достаточно для «коллапса» в аэропорту: рейсы отменяются, в воздушной гавани скапливаются пассажиры. Примерно то же самое происходит, когда аэропорт закрывают из-за метеоусловий.
Почему не закрыть аэропорты?
Главный редактор Avia.ru Роман Гусаров рассказал MSK1.RU, что переносить рейсы из одного аэропорта в другой — технически сложная задача.
— Не думаю, что это будет иметь массовый характер. Это не просто так — сказать пассажирам: «Приезжайте не во Внуково, а в Шереметьево». У авиакомпаний в аэропорту есть еще и наземная инфраструктура.
Илья Шатилин уточнил, что все самолеты «Аэрофлота» стоят в Шереметьево. «Россия» и «Победа» входят в холдинг «Аэрофлота», летают и из Внуково, и из Шереметьево. Но «Победа» еще в 2021 году начала переходить в Шереметьево. Происходит это не из-за атак БПЛА.
— Авиакомпаниям одной группы логичнее базироваться в одном аэропорту, потому что это просто снижение издержек, — объяснил эксперт.
По его мнению, перенести все рейсы сложно, но возможно. Хотя потребности в этом нет.
Стоит ли бояться летать на самолетах
По мнению экспертов, даже птицы могут стать причиной экстренной посадки или крушения, не только беспилотники.
— Случайные столкновения с чем угодно опасны. Как в случае с посадкой на кукурузном поле, там оба двигателя отказали из-за попадания в них стаи птиц. К счастью, тогда всё обошлось, — вспоминает авиаэксперт Роман Гусаров.
Как рассказал MSK1.RU исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, если беспилотник небольшой и весит несколько сотен грамм, самолет обойдется небольшими повреждениями, которые можно будет устранить после посадки.
— Главное, чтобы БПЛА не попал в двигатель, иначе дорогостоящий ремонт будет обеспечен. Если речь пойдет о более тяжелых беспилотниках, то последствия могут быть катастрофическими, — добавил он.
Главный редактор портала Frequentflyers.ru Илья Шатилин считает, что уровень угрозы для самолетов преувеличивают в медиа.
— Опасно летать только у некоторых телеграм-каналов, которые на этом собирают трафик. А так ситуация и все проблемы учитываются сотрудниками. Сами пилоты никуда не полетят, если не будут уверены, что это безопасно. Понятно, что у нас сейчас время такое: летают беспилотники, в том числе в Москву. Но есть специальные службы, которые предотвращают подобные вещи. У нашей страны в этом плане большой опыт. Летать не страшнее, чем жить.
Военный эксперт-аналитик, полковник в отставке Михаил Тимошенко утверждает, что «опасаться и учитывать ситуацию стоит, но бояться не нужно».
— Если бы было опасно, закрыли бы аэропорты. Зону для полетов в свое время закрывали для пилотируемых средств, а потом это распространилось и на беспилотники. Теперь беспилотники закрывают плотно, — рассказал он корреспонденту MSK1.RU.
В результате падения БПЛА в Истринском районе пострадали два человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Что еще почитать об атаках БПЛА на Москву
- «Атаку мы предотвратили». Военные эксперты — о налете БПЛА на Москву;
- почему беспилотники долетают именно до Новой Москвы и могут ли там начать глушить навигацию? Отвечает эксперт;
- могут ли объявить мобилизацию из-за частых атак беспилотников? Отвечают военные эксперты;
- сколько стоит антидроновое ружье? В Москве резко вырос спрос на средства против беспилотников;
- «Последствия могут быть катастрофическими». Авиаэксперты — об атаке БПЛА в Москве и возможных столкновениях с самолетами;
- как беспилотники смогли долететь до Москвы? Объясняют эксперты;
- «Приходишь на работу, а тебе говорят, что твое рабочее место разбомбили». Как выглядит Москва-Сити после атаки беспилотников;
- «Как спать? Как нам теперь жить?» Репортаж из опустевшей деревни возле Домодедово, где упал беспилотник.