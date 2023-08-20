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Потрачено: российская станция, которую отправили к Луне, пропала

По предварительным данным, аппарат столкнулся с поверхностью спутника Земли

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«Луна-25» была запущена 11 августа

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В Роскосмосе сообщили, что потеряли связь со станцией «Луна-25», которая отправилась на изучение Южного полюса спутника Земли. По информации ведомства, связь с аппаратом пропала вчера днем, поиск и попытки связаться с ним снова результатов не дали.

— По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны, — рассказали в Роскосмосе.

Специальная межведомственная комиссия займется выяснением причин потери аппарата.

«Луну-25» отправили к Южному полюсу спутника Земли для того, чтобы заняться поиском воды. Это был первый полет России к Луне почти за 50 лет. О проблемах Роскосмос сообщил вчера вечером — по словам ведомства, произошла «нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами».

Соперником России по высадке на Южный полюс Луны является Индия, которая запустила аппарат «Чандраян-3» с луноходом. По последним данным, Индийское космическое агентство уже начало подготовку к посадке аппарата на Луну.

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