Возбуждены четыре дела: прокуратура нашла нарушения в новосибирской фирме — там плита раздавила рабочего

Так, по результатам проверки в городе возбудили четыре дела об административных правонарушениях в отношении должностных лиц. Речь идет о нарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в срок зарплаты, других выплат), ч . 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда), ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (допуск работников к исполнению обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда).

