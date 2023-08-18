Возбуждены четыре дела: прокуратура нашла нарушения в новосибирской фирме — там плита раздавила рабочего

В Новосибирске прокуратура нашла нарушения на предприятии, где погиб рабочий. Мужчину раздавило железобетонной плитой. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, специалисты выявили в компании нарушения трудового законодательства и законодательства об охране труда.
Так, по результатам проверки в городе возбудили четыре дела об административных правонарушениях в отношении должностных лиц. Речь идет о нарушениях по
В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области уточнили, что нарушения выявили в работе ООО «ЭКОРТ». Проверку проводила прокуратура Калининского района совместно со специалистами Государственной инспекцией труда региона.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «ЭКОРТ» образовали в Новосибирске, директором компании выступает Александр Осокин, учредителем — Михаил Столяров. На конец прошлого года выручка предприятия составила 178,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 10,7 миллиона рублей. С компанией заключили 10 госконтрактов на сумму 25 миллионов рублей. Подрядчиком последнего контракта организация стала в 2018 году, она выполняла работы по дозасыпке грунтом площадки на месте сноса здания Новосибирского завода химконцентратов. Фирму зарегистрировали на улице Объединения.
— В настоящий момент по мерам прокурорского реагирования восстановлены трудовые права более 80 работников, по представлению прокурора 10 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, — сообщили в ведомстве. — Кроме того, прокурор обратился в интересах супруги погибшего в суд с иском о возмещении морального вреда.
Трагедия произошла 8 августа на улице Объединения. По данным СК, рабочий выполнял строительно-земельные работы по установке железобетонных плит, когда одна из них упала на мужчину. В результате происшествия 46-летний мужчина погиб.
В результате следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека. Расследование материалов дела поставили на контроль в прокуратуре Новосибирской области.
В середине июля суд в Новосибирске огласил приговор строителю, по вине которого погиб коллега. Мужчина уронил пакет со штукатурно-клеевой смесью на голову потерпевшему.