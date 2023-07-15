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Рабочий заплатит миллион рублей за небрежность на стройплощадке: из-за него погиб коллега

Мужчина уронил пакет со штукатурно-клеевой смесью на голову потерпевшему

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Мужчине предстоит выплатить компенсацию в 500 тысяч двум ближайшим родственникам погибшего

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14 июля в Калининском районном суде Новосибирска огласили обвинительный приговор строителю Абдумаликову Шохжахону Содикжону угли. Как установило следствие, по его вине 7 октября 2022 года погиб коллега.

— Находясь на высоте 12-го этажа строительного объекта, расположенного по ул. Тайгинской в г. Новосибирске, выполняя работы по отделке фасада, допустил небрежное отношение к своим обязанностям, в результате чего произошло падение пакета со штукатурно-клеевой смесью на не огражденный по периметру участок. Пакет со смесью упал на голову потерпевшего, что привело к его смерти на месте происшествия, — сообщили в суде.

За причинение смерти по неосторожности из-за халатного исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 109 УК РФ) строителя приговорили к исправительным работам на год и десять месяцев. 10% из его зарплаты будет удерживать государство. Однако Абдумаликов содержался под стражей во время следствия, поэтому суд решил, что свое наказание мужчина уже отбыл.

Строителю предстоит заплатить по 500 тысяч рублей двум ближайшим родственникам погибшего коллеги. Решение суда в силу не вступило, оно может быть оспорено.

15 июля альпинист сорвался с высоты 26-го этажа строящейся высотки на ул. Красный проспект. Его окровавленное тело забрали медики.

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