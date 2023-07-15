Рабочий заплатит миллион рублей за небрежность на стройплощадке: из-за него погиб коллега

— Находясь на высоте 12-го этажа строительного объекта, расположенного по ул. Тайгинской в г. Новосибирске, выполняя работы по отделке фасада, допустил небрежное отношение к своим обязанностям, в результате чего произошло падение пакета со штукатурно-клеевой смесью на не огражденный по периметру участок. Пакет со смесью упал на голову потерпевшего, что привело к его смерти на месте происшествия, — сообщили в суде.

