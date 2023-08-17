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Фоторепортаж

Багровые лужи Махачкалы. Фоторепортаж с руин автозаправки, где погибли 35 человек

По завалами продолжают искать людей или хотя бы останки

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Спустя два дня после трагедии на месте взрыва разбирают завалы

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В Дагестане пекло: сорокоградусная жара и почти негде укрыться от солнца, поэтому уже потушенные дома горят снова. Жители Махачкалы с опаской обходят багровые лужи: многие думают, что это кровь. Спасатели объясняют, что в такой цвет окрасились следы от селитры. Они признают, что мешки со взрывоопасным веществом всё еще находятся на месте взрыва. Местные жители разбирают завалы, ищут тела или их фрагменты. Показываем, как сейчас выглядит место трагедии.

В результате взрывов в Махачкале пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, погибли 35 человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Пару дней назад вместо пожарной машины стоял автосервис и ангар, где держали селитру

Пару дней назад вместо пожарной машины стоял автосервис и ангар, где держали селитру

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Сейчас на месте ангара воронка от взрыва

Сейчас на месте ангара воронка от взрыва

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Полицейские не пускают на место взрыва посторонних

Полицейские не пускают на место взрыва посторонних

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Бригады МЧС сменяются. На месте непрерывно дежурят

Бригады МЧС сменяются. На месте непрерывно дежурят

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Некоторые постройки, например ближайшие ларьки и магазины, снесло начисто

Некоторые постройки, например ближайшие ларьки и магазины, снесло начисто

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Так выглядит магазин, стоящий чуть подальше. Его владелец считает самым важным то, что на момент взрыва магазин уже был закрыт, поэтому сотрудники не пострадали

Так выглядит магазин, стоящий чуть подальше. Его владелец считает самым важным то, что на момент взрыва магазин уже был закрыт, поэтому сотрудники не пострадали

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Так ближайшие магазины выглядят внутри

Так ближайшие магазины выглядят внутри

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Здесь делали чуду — национальные пироги

Здесь делали чуду — национальные пироги

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Дома в частном секторе стоят без окон, многие с поврежденной крышей

Дома в частном секторе стоят без окон, многие с поврежденной крышей

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Федеральное шоссе в этот сезон всегда стоит в пробке из-за туристов. На месте взрыва было много погибших именно на дороге, говорят местные жители. Они доставали тела из сгоревших машин

Федеральное шоссе в этот сезон всегда стоит в пробке из-за туристов. На месте взрыва было много погибших именно на дороге, говорят местные жители. Они доставали тела из сгоревших машин

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На автостанции сначала загорелась «Газель». Мимо проезжала маршрутка, говорят местные жители. Водитель остановился, и люди вышли. Вскоре селитра, которую хранили в соседнем ангаре, взорвалась

На автостанции сначала загорелась «Газель». Мимо проезжала маршрутка, говорят местные жители. Водитель остановился, и люди вышли. Вскоре селитра, которую хранили в соседнем ангаре, взорвалась

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Огонь перекинулся на заправочную станцию, стоящую через дорогу

Огонь перекинулся на заправочную станцию, стоящую через дорогу

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Так она выглядит сейчас

Так она выглядит сейчас

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Люди, которые были в магазине при станции, погибли. В том числе два кассира, говорят сотрудники станции

Люди, которые были в магазине при станции, погибли. В том числе два кассира, говорят сотрудники станции

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Территория заправочной станции обнесена сигнальными лентами, на месте дежурит полиция

Территория заправочной станции обнесена сигнальными лентами, на месте дежурит полиция

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Улицы Махачкалы в багровых лужах. Многие думают, что это кровь

Улицы Махачкалы в багровых лужах. Многие думают, что это кровь

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Сотрудники МЧС говорят, что это следы от селитры. По их словам, мешки с удобрением всё еще лежат на территории. Они в белых мешках

Сотрудники МЧС говорят, что это следы от селитры. По их словам, мешки с удобрением всё еще лежат на территории. Они в белых мешках

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В кафе при заправочной станции нашли восемь заживо сгоревших человек, говорят сотрудники

В кафе при заправочной станции нашли восемь заживо сгоревших человек, говорят сотрудники

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После взрыва селитры на заправочной станции через дорогу взорвался баллон с газом. До взрыва он был обнесен стеной и стоял параллельно зданию

После взрыва селитры на заправочной станции через дорогу взорвался баллон с газом. До взрыва он был обнесен стеной и стоял параллельно зданию

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На этом месте нашли пятерых погибших. Раскопки продолжаются — без вести пропал управляющий станцией

На этом месте нашли пятерых погибших. Раскопки продолжаются — без вести пропал управляющий станцией

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На месте всё еще находят фрагменты тел

На месте всё еще находят фрагменты тел

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За заправочной станции была автомастерская. Вот что от нее осталось

За заправочной станции была автомастерская. Вот что от нее осталось

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Машины ждали ремонта

Машины ждали ремонта

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Фрагменты тел местные собирают в полиэтиленовые пакеты и отдают полицейским. Стоящие на цистерне мужчины пакуют выгоревшие кости оторванной по локоть руки

Фрагменты тел местные собирают в полиэтиленовые пакеты и отдают полицейским. Стоящие на цистерне мужчины пакуют выгоревшие кости оторванной по локоть руки

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Мурад Гаджиев на месте сгоревшего бокса автомастерской. Мужчина планировал починить коробку передач

Мурад Гаджиев на месте сгоревшего бокса автомастерской. Мужчина планировал починить коробку передач

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К заправочной станции жители Махачкалы несут цветы и мягкие игрушки

К заправочной станции жители Махачкалы несут цветы и мягкие игрушки

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ДагестанМахачкалаАЗСВзрывВзрыв на заправкеПогибшие
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