Багровые лужи Махачкалы. Фоторепортаж с руин автозаправки, где погибли 35 человек

В Дагестане пекло: сорокоградусная жара и почти негде укрыться от солнца, поэтому уже потушенные дома горят снова. Жители Махачкалы с опаской обходят багровые лужи: многие думают, что это кровь. Спасатели объясняют, что в такой цвет окрасились следы от селитры. Они признают, что мешки со взрывоопасным веществом всё еще находятся на месте взрыва. Местные жители разбирают завалы, ищут тела или их фрагменты. Показываем, как сейчас выглядит место трагедии.

