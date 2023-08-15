14-летней москвичке понадобился вертолет во время похода на Алтае — она ждала борт всю ночь

В Республике Алтай 14 августа 14-летняя девочка из Москвы сломала ногу во время восхождения на перевал Немыцкого. Ее эвакуировали с помощью вертолета.
Туристическая группа из 10 человек, 8 из которых — дети, проходила по туристическому маршруту. В 21:00 в Алтайский поисково-спасательный отряд сообщили о том, что одна из участниц 2009 года рождения повредила ногу и не может передвигаться самостоятельно. Инцидент произошел между перевалом Кара-Тюрек и Кедровой стоянкой.
— Так как местность горная, труднодоступная, эвакуацию возможно провести только с помощью авиации. Для этих целей из Горно-Алтайска на помощь пострадавшей был направлен частный вертолет. В 10 часов утра борт прибыл к месту происшествия, туристку транспортировали в вертолет. В 12:45 борт с пострадавшей приземлился в селе Тюнгур, — рассказали в ГУ МЧС по Республике Алтай.
Девочку передали бригаде скорой помощи. Угрозы ее жизни нет.
На прошлой неделе новосибирец погиб во время восхождения на Алтае. Мужчина сорвался со страховки.