В МЧС доложили про утечку аммиака в Новосибирске — было эвакуировано больше 200 человек

В Новосибирске на прошлой неделе, 10 августа, на складе производственного объекта произошла утечка аммиака.
Как рассказал сегодня, 14 августа, на оперативном совещании начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов, было эвакуировано 220 человек.
— Реагирование подразделений своевременное. По результатам замера качества воздуха в жилой зоне на территории предприятия повышение ПДК не выявлено, — сообщил Виктор Орлов.
Пострадавших нет. Угрозы населению не было. В МЧС не уточнили название производства, где произошел инцидент.
На прошлой неделе из здания больницы в Советском районе эвакуировали 73 человека. Там загорелась раздевалка.