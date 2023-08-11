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Из новосибирской больницы эвакуировали 73 человек — что там произошло

Происшествие случилось ранним утром в Советском районе

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Пожар начался ранним утром

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В Советском районе Новосибирска на улице Мухачева, 5 загорелась раздевалка в терапевтическом корпусе городской больницы № 3 на 1-м этаже. Из здания эвакуировали 73 человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Среди эвакуированных 6 человек — медперсонал, 5 — лежачие пациенты на носилках. Площадь пожара составила 2 кв. м. Специалисты выехали в 05:05, прибыли на место в 05:12.

Пожар потушили быстро

Пожар потушили быстро

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— Локализовали огонь в 05:40, в 05:55 ликвидировали возгорание. В результате происшествия никто не пострадал, — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.

Пожар тушили 37 человек и 12 единиц техники.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске загорелся аптечный склад. Горели стеллажи с медикаментами

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