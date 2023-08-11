Из новосибирской больницы эвакуировали 73 человек — что там произошло

В Советском районе Новосибирска на улице Мухачева, 5 загорелась раздевалка в терапевтическом корпусе городской больницы
Среди эвакуированных 6 человек — медперсонал, 5 — лежачие пациенты на носилках. Площадь пожара составила
— Локализовали огонь в 05:40, в 05:55 ликвидировали возгорание. В результате происшествия никто не пострадал, — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.
Пожар тушили 37 человек и 12 единиц техники.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске загорелся аптечный склад. Горели стеллажи с медикаментами