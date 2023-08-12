Сотни домов затопило, дамбу прорвало: показываем, как Приморье ушло под воду

Из-за тайфуна «Ханун» на Приморье обрушились мощные ливни. Больше всего осадков выпало в Уссурийске и в западных районах региона. По информации Примгидромета, вода будет подниматься до отметок опасного гидрологического явления как минимум до 13 августа.
По информации МЧС Приморья, вода отрезала от сообщения 32 населенных пункта, подтопленными оказались 1393 приусадебных участка, 534 жилых дома и 40 участков дорог. На данный момент режим ЧС ввели в 14 муниципалитетах.
Местных жителей готовят к массовой эвакуации.
— Жителям потенциально затапливаемых территорий необходимо заблаговременно собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями водных объектов и сообщениями местных властей, — говорится в сообщении МЧС Приморья. — При получении информации о начале эвакуации вам необходимо взять с собой документы в герметичной упаковке, ценности, лекарства, комплект одежды, обуви, запас продуктов питания на несколько дней и следовать в пункты временного размещения.
За минувшую ночь в пункты временного размещения прибыло более 200 человек.
По данным на 11 августа, в Уссурийском городском округе с начала дня выпало 117 миллиметров осадков, учитывая, что месячная норма для региона составляет 120–130 миллиметров.
В Уссурийске из-за паводка прорвало дамбу, которую построили для защиты от паводка.
Вода из реки Раздольной, на которой возводили дамбу, затопила улицы, подъезды и детский сад. Гаражи ушли под воду вместе с машинами.
— В Приморье более 150 сотрудников МЧС России готовы к осложнению паводковой обстановки. Прогнозируется повышение уровня воды в реке Раздольной, — сообщают в МЧС.
Собачий приют в Уссурийске затопило практически полностью — животные спасаются на крышах будок.
А на одной из улиц встретили телегу с сотрудником колонии, запряженную заключенным. По ситуации с «ездовым зеком» началась проверка.
— В главном управлении в отношении сотрудника, грубо нарушившего кодекс этики и служебного поведения, проводится служебная проверка по привлечению к строгой дисциплинарной ответственности. По результатам служебной проверки будет также дана принципиальная оценка в отношении руководства учреждения, — говорится в сообщении ГУФСИН России по Приморскому краю.
Во время наводнения в Приморье утонуло двое детей — их затянуло в трубу потоком воды. Возбуждено уголовное дело.
Глава Уссурийского городского округа Евгений Корж, комментируя сложившуюся на сегодня ситуацию, отметил, что серьезной опасности в связи с прорывом дамбы нет.
— Мы заранее знали, что воды очень много., мы всех жителей предупредили, всех вывезли, всё, можно сказать, нормально. Промоину на данный момент никак не устранить. Если там сейчас заделывать, может всю дамбу прорвать. Сейчас, слава Богу, до квартир вода не дошла. Но, к сожалению, гаражи подтопило, — рассказал мэр Уссурийска.
По словам Евгения Коржа, ситуация «в целом находится под контролем».