Сотни домов затопило, дамбу прорвало: показываем, как Приморье ушло под воду

— Мы заранее знали, что воды очень много., мы всех жителей предупредили, всех вывезли, всё, можно сказать, нормально. Промоину на данный момент никак не устранить. Если там сейчас заделывать, может всю дамбу прорвать. Сейчас, слава Богу, до квартир вода не дошла. Но, к сожалению, гаражи подтопило, — рассказал мэр Уссурийска.