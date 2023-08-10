Подросток зайцем проехал на крыше троллейбуса в Новосибирске — видео

Жители Новосибирска сообщили о молодом человеке, который проехал на крыше троллейбуса. Видео инцидента очевидцы опубликовали в группе «Типичный Дзержинский» во «ВКонтакте».
— Дзержинский район очень интересный. Едем, а там кто-то залез на крышу троллейбуса и курит, — сообщает автор ролика.
Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городской ГИБДД за комментарием по ситуации. На момент публикации ответ не поступил. В пресс-службе регионального МВД сообщили, что уточняют информацию.
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