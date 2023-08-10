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Подросток зайцем проехал на крыше троллейбуса в Новосибирске — видео

Инцидент произошел в Дзержинском районе

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По словам очевидцев, при этом молодой человек курил

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Жители Новосибирска сообщили о молодом человеке, который проехал на крыше троллейбуса. Видео инцидента очевидцы опубликовали в группе «Типичный Дзержинский» во «ВКонтакте».

— Дзержинский район очень интересный. Едем, а там кто-то залез на крышу троллейбуса и курит, — сообщает автор ролика.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Типичный Дзержинский»

Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городской ГИБДД за комментарием по ситуации. На момент публикации ответ не поступил. В пресс-службе регионального МВД сообщили, что уточняют информацию.

Ранее пятеро подростков-зацеперов прокатились на трамвае № 13. По словам очевидцев, это происходит регулярно.

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ЗацеперТроллейбусНовосибирск
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