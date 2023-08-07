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«Не смутил ребенок»: пара новосибирцев занялась развратом в парке культуры и отдыха — их ищет полиция

Сотрудники ведомства проводят проверку

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Сообщение об инциденте появилось накануне

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В Новосибирске заметили пару, которая на улице удовлетворяла свои сексуальные потребности. Мужчина и женщина решили заняться развратом на глазах у прохожих, кадры с места произошедшего опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Сообщение об инциденте появилось накануне, 6 августа. В телеграм-канале заявили, что новосибирцев заметили в парке культуры и отдыха «Березовая роща».

— В парке культуры и отдыха «Березовая роща» пара влюбленных решила удовлетворить свои сексуальные потребности на глазах у людей. Их не смутил даже маленький ребенок, — указано в сообщении.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области. В ведомстве сообщили, что сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают личности новосибирцев.

— Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована сотрудниками полиции в установленном порядке. Сотрудниками полиции в настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и личности граждан, изображенных на видео, — сообщили в ведомстве.

В июле в клубе в Новосибирске прошел развратный конкурс. На видео сняли, как девушка села на лицо мужчине на сцене.

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