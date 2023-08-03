«Люблю. Покажи мне фотографию сына». Жена 50-летнего бизнесмена обвинила врачей в смерти мужа, попавшего с ковидом в больницу

Лето 2021 года навсегда останется в памяти близких Сергея Долгих. Диагноз, который, казалось бы, не требует госпитализации, стал роковым для их семьи. У Сергея выявили коронавирус и небольшое воспаление легких — КТ-1, то есть поражение менее 25% легких.

19 июня он сам приехал в 14-ю больницу Екатеринбурга с нормальной сатурацией — 98% — и без ПЦР-теста, на руках у него были только результаты КТ. Его госпитализировали, но спустя почти месяц так и не вылечили. 13 июля Сергей скончался в палате реанимации. Наши коллеги из E1.RU разбираются в этой истории.