Вертолет с пассажирами загорелся при жесткой посадке на Алтае

Днем 27 июля в Республике Алтай в селе Тюнгур при жесткой посадке загорелся вертолет Ми-8. Как сообщили в телеграм-канале BAZA, шесть человек погибли, еще семь получили травмы.
По данным паблика «112», вертолет при посадке задел линию электропередач.
— В Республике Алтай при заходе на посадку в населенный пункт Тюнгур Усть-Коксинского района, предварительно, задел электрические провода частный вертолет Ми-8 с последующим возгоранием. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется, — сообщили
в пресс-службе МЧС по Республике Алтай.
Новость дополняется.
Ранее на Алтае произошло другое ЧП: по дороге на Каракольские озера перевернулся грузовик с туристами.