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Тема дняВертолет загорелся при посадке на Алтае
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Крушение вертолета на Алтае

Вертолет с пассажирами загорелся при жесткой посадке на Алтае

По предварительным данным, есть погибшие

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Инцидент произошел в селе Тюнгур

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Днем 27 июля в Республике Алтай в селе Тюнгур при жесткой посадке загорелся вертолет Ми-8. Как сообщили в телеграм-канале BAZA, шесть человек погибли, еще семь получили травмы.

По данным паблика «112», вертолет при посадке задел линию электропередач.

— В Республике Алтай при заходе на посадку в населенный пункт Тюнгур Усть-Коксинского района, предварительно, задел электрические провода частный вертолет Ми-8 с последующим возгоранием. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется, — сообщили

в пресс-службе МЧС по Республике Алтай.

Новость дополняется.

Ранее на Алтае произошло другое ЧП: по дороге на Каракольские озера перевернулся грузовик с туристами.

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