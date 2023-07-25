Не услышала электричку: поезд насмерть сбил женщину под Новосибирском

24 июля поезд насмерть сбил женщину между станциями в Новосибирском районе. Трагедия произошла недалеко от остановочного пункта Учебный в Барышево.
Сообщение поступило вечером в дежурную часть на станции Инской. О происшествии рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО:
— Прибывшие на место транспортные полицейские установили, что 77-летняя жительница Новосибирска шла в железнодорожной колее вблизи остановочной пункта Учебный. Из-за шума грузового состава, проходящего по встречному пути, женщина не услышала приближающийся сзади электропоезд.
Машинист электрички подал сигнал и экстренно затормозил, но избежать столкновения не удалось. Пострадавшая скончалась на месте.
Накануне днем поезд сбил 16-летнюю девушку в Новосибирской области. Она переходила пути в наушниках и не заметила приближающийся состав.