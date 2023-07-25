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Не услышала электричку: поезд насмерть сбил женщину под Новосибирском

Она шла в железнодорожной колее

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О происшествии сообщили на станцию Инская

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24 июля поезд насмерть сбил женщину между станциями в Новосибирском районе. Трагедия произошла недалеко от остановочного пункта Учебный в Барышево.

Сообщение поступило вечером в дежурную часть на станции Инской. О происшествии рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО:

— Прибывшие на место транспортные полицейские установили, что 77-летняя жительница Новосибирска шла в железнодорожной колее вблизи остановочной пункта Учебный. Из-за шума грузового состава, проходящего по встречному пути, женщина не услышала приближающийся сзади электропоезд.

Машинист электрички подал сигнал и экстренно затормозил, но избежать столкновения не удалось. Пострадавшая скончалась на месте.

Накануне днем поезд сбил 16-летнюю девушку в Новосибирской области. Она переходила пути в наушниках и не заметила приближающийся состав.

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