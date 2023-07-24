Переходила в наушниках: в Новосибирской области 16-летняя девушка попала под поезд — подробности

Стали известны подробности травмирования 16-летней девушки на железнодорожных путях в Новосибирской области. Подростка сбил пригородный поезд вблизи станции Баган в Баганском районе.
Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России, инцидент произошел днем 24 июля на 169-м километре 1 пикета станции Баган. Специалисты, предварительно, установили, что несовершеннолетняя переходила железнодорожные пути в наушниках и не заметила приближающегося состава.
В результате произошедшего подростка доставили в больницу для оказания медицинской помощи. По факту инцидента Омский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит доследственную проверку.
— На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, которая в настоящее время выясняет обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — указано в сообщении.
Специалисты проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Проверку также организовала Омская транспортная прокуратура.
В мае в Новосибирской области электропоезд сбил 14-летнего мальчика. В результате произошедшего подросток скончался.