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СрочноЭлектропоезд сбил 16-летнюю девочку
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Электропоезд сбил 16-летнюю девочку в Новосибирской области — подростка доставили в больницу

Инцидент произошел в Баганском районе

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Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего

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В Новосибирской области электропоезд травмировал 16-летнюю девочку. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в результате происшествия доставили в больницу.

По предварительным данным ведомства, инцидент произошел примерно в 17 часов 24 июля в районе оборудованного пешеходного перехода вблизи станции Баган Баганского района.

— Произошло травмирование несовершеннолетней, 2007 года рождения, проходящим электропоездом пригородного сообщения, — указано в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, пострадавшую несовершеннолетнюю доставили в больницу для оказания медицинской помощи. По факту происшествия Омская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

В конце июня в Новосибирске электричка сбила 18-летнего молодого человека. Юноша умер от травм до приезда скорой.

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