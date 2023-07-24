Электропоезд сбил 16-летнюю девочку в Новосибирской области — подростка доставили в больницу

В Новосибирской области электропоезд травмировал 16-летнюю девочку. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в результате происшествия доставили в больницу.
По предварительным данным ведомства, инцидент произошел примерно в 17 часов 24 июля в районе оборудованного пешеходного перехода вблизи станции Баган Баганского района.
— Произошло травмирование несовершеннолетней, 2007 года рождения, проходящим электропоездом пригородного сообщения, — указано в сообщении.
Как сообщили в ведомстве, пострадавшую несовершеннолетнюю доставили в больницу для оказания медицинской помощи. По факту происшествия Омская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
В конце июня в Новосибирске электричка сбила 18-летнего молодого человека. Юноша умер от травм до приезда скорой.