Запрещали ходить по персидским коврам? Кто и почему захватил богатый особняк в Подмосковье и как его освобождали

По данным Telegram-канала Baza, когда охранник и полицейские подошли к дому, они увидели разбитое стекло на первом этаже, а внутри — разбросанные патроны и рожки. В этот момент к ним спустился Черненко в военной форме и бронежилете.

— Вместе с сотрудником ЧОП они [полиция] подошли к дому. В этот момент к ним вышел неизвестный в балаклаве, который, угрожая предметом, конструктивно схожим с оружием, заставил сотрудников полиции и ЧОП войти в дом, где попытался удерживать их, — сообщали в подмосковной полиции.