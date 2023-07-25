Запрещали ходить по персидским коврам? Кто и почему захватил богатый особняк в Подмосковье и как его освобождали

В субботу, 22 июля, в подмосковном коттеджном поселке Шервуд в Истре вооруженный налетчик захватил коттедж. Внутри он удерживал двух охранников и участкового и отстреливался от прибывших полицейских, сотрудников СОБРа и Росгвардии. Штурм занял более 5 часов.
Со стрелком несколько раз пытались вести переговоры, но успехом они не увенчались. При задержании преступника ликвидировали. Рассказываем полную историю штурма и показываем, что сейчас происходит в этом коттеджном поселке, где побывал журналист MSK1.RU.
Участковый и сотрудник ЧОПа в заложниках
Днем в субботу 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко проник в частный дом в коттеджном поселке Шервуд и забаррикадировался внутри. Участкового вызвали сотрудники частной охранной организации после сообщений о проникновении в дом. По данным Mash, около 8 утра работники ЧОП заметили, что в здании разбито окно.
По данным Telegram-канала Baza, когда охранник и полицейские подошли к дому, они увидели разбитое стекло на первом этаже, а внутри — разбросанные патроны и рожки. В этот момент к ним спустился Черненко в военной форме и бронежилете.
— Вместе с сотрудником ЧОП они [полиция] подошли к дому. В этот момент к ним вышел неизвестный в балаклаве, который, угрожая предметом, конструктивно схожим с оружием, заставил сотрудников полиции и ЧОП войти в дом, где попытался удерживать их, — сообщали в подмосковной полиции.
Вячеслав Черненко увел чоповцев и участкового в комнату на втором этаже. Но через полтора часа капитан полиции и двое охранников сорвали с окон шторы, связали их между собой и по ним сбежали из дома. Вскоре к особняку подъехало подкрепление и заблокировало преступника в здании. Жителей соседних домов эвакуировали на безопасное расстояние.
Захватчик стал отстреливаться от прибывших сотрудников СОБР и Росгвардии. Из-за того, что при задержании Черненко использовал коктейли Молотова, в здании начался пожар.
В это время против Черненко возбудили уголовное дело по двум статьям.
— Следователем следственного отдела по г. Истре ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное по факту угрозы применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 и 317 УК РФ), — сообщили в Следственном комитете по Московской области.
Штурм останавливали трижды
Штурм дома продолжался довольно долго — Вячеслав Черненко не переставая отстреливался от силовиков. Сотрудники Росгвардии несколько раз пытались вести с ним переговоры, чтобы взять захватчика живым. Периодически местные жители продолжали слышать звуки выстрелов и взрывов. В это же время к дому стало подъезжать всё больше полиции.
Территорию поселка Шервуд оцепили, сотрудники СОБР и ОМОН просили Вячеслава Черненко сдаться, в том числе при помощи его матери, но даже эти переговоры были безуспешными. Об этом в своем Telegram-канале писал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
После нескольких неудачных попыток переговоров силовики начали брать здание штурмом. Чтобы выкурить Черненко из дома, правоохранители применили газовые шашки. При штурме здания Вячеслава ликвидировали. Штурм завершился в 17:10. Вся операция, по словам депутата Александра Хинштейна, заняла 5,5 часа.
— Было сделано всё, чтобы избежать крови, но безуспешно. В. Черненко продолжал отстреливаться. Иного варианта, кроме как его ликвидировать, не оставалось, — написал Хинштейн.
Собрал арсенал, чтобы идти на Кремль
По данным Baza, 35-летний Вячеслав Черненко приехал в Москву совсем недавно. Адрес коттеджа он нашел на одном из сайтов объявлений по продаже недвижимости.
Сибиряк пытался взломать частный дом со стороны леса. Он был одет в камуфляж, действовал в одиночку, был вооружен автоматом Калашникова с запасом патронов, писала глава Истры Татьяна Витушева. Также она утверждала, что налетчик психически нездоров.
— Он был вооружен 2 автоматами, охотничьим карабином «Сайга», гранатами, боеприпасами, зажигательными смесями, — сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Во время попыток переговоров Вячеслав выдвигал сотрудникам Росгвардии различные требования и кричал, что собрал арсенал оружия, чтобы идти на Кремль. По данным Baza, мужчина недавно прибыл из зоны СВО.
— Занял дом, потому что он продавался и никем не использовался. Дом не чужой, он принадлежит Богу, — цитировал Черненко Mash.
Особняк в золоте
Двухэтажный дом, который пытался захватить Вячеслав Черненко, выставлен на продажу сразу на нескольких сервисах по продаже элитной недвижимости. В данный момент информация о его стоимости скрыта.
Изначально дом на 2,1 тысячи квадратных метров был выставлен на продажу за миллиард рублей. По данным Mash, хозяйка дома Лариса В. в данный момент находится за границей, а с налетчиком не знакома.
По словам автора объявления, дом находится в одном из самых живописных и экологически благополучных уголков Подмосковья. Изнутри здание отделано сусальным золотом, есть бассейн, домашний кинотеатр и пять спален. Во дворе находятся баня на 105 квадратных метров и дом для охраны с гаражом на две машины.
Местные жители поговаривают, что этот особняк принадлежал экс-президенту Украины Виктору Януковичу, а в последнее время в доме никто не жил.
По данным источника «ВЧК-ОГПУ», Янукович какое-то время жил в этом особняке. В данный момент здание якобы принадлежит жене бывшего генпрокурора Украины Геннадия Васильева Ларисе. Сейчас хозяйка владения большую часть времени проводит в Греции, а Геннадий — в Германии. В Москве живет их дочь.
В самом доме на стенах появилось множество отверстий от пуль. Сильно пострадали антикварная мебель, картины Айвазовского, персидские ковры стоимостью 30–40 тысяч долларов каждый, гобелены и декор из сусального золота. По коврам, к слову, запрещали ходить садовнику. Об этом он рассказал «ВЧК-ОГПУ».
— Я буду пытаться отмыть «Керхером» ковер. Когда я приехал сюда, мне говорили: «Когда ходишь поливать цветы, обходи ковер», потому что, с их слов, он стоит 30 или 50 тысяч долларов. Персидские какие-то, чуть ли не
Что происходит в поселке и что говорят соседи
В «Шервуде» — коттеджном поселке, который находится в Истре, что в 65 километрах от Москвы, сейчас тихо. Там побывал журналист MSK1.RU.
На въезде в поселок находится КПП — никого постороннего внутрь не пускают. Центральный въезд старается походить на романскую архитектуру, но эти попытки обесценивает зеленый забор из профнастила, который примыкает к зданию администрации и КПП.
Охранники отмахиваются: ничего не знают, ни о каких налетчиках якобы вообще никогда не слышали. На вопрос, нормальная ли тут охрана, бахвалятся: ни одна мышь не проскочит, по всему периметру камеры. Как же это смог сделать вооруженный налетчик, не объясняют: «Нас на смене тогда не было!»
У некоторых машин охранники проверяют багажники. По какому принципу выбирают автомобили для проверки, они также не говорят. Чоповцы утверждают, что это нововведение появилось не после 22 июля, и они проверяли машины и до этого.
Хранят молчание и работники администрации коттеджного поселка, отказываются давать комментарии. Зато каждый, как один, отрицает, что дом как-то связан с Януковичем. А один из сотрудников признался, что про штурм он слышал только из новостей, подробности произошедшего собирается узнать тоже из СМИ, когда вернется с работы домой.
Более разговорчивыми оказались жильцы элитного поселка, однако все они не пожелали называть свои имена.
— Януковича тут не было никогда, но дом с ним связан. Тут жила его сестра когда-то, — рассказал хозяин белого BMW. — У объекта была своя огромная служба охраны. Там постоянно работало огромное количество народу. В последнее время тоже работает, но дама, которая является владелицей дома, здесь больше не проживает. Работников в доме стало заметно меньше.
По информации «Московского Комсомольца», этот коттедж принадлежит бывшему генеральному прокурору Украины Геннадию Васильеву, который занимал должность с 2003 по 2004 год.
— Здесь проходной двор, охраны нет. ЧОП «Инком» (эта организация охраняет «Шервуд». — Прим. ред.) очень халатно относится к своим обязательствам. Мы полагаем, что эта ситуация будет нарастать. Будем справляться своими силами, — сетует один из местных жителей.
— Кто он — мы не знаем. Откуда он пришел — мы не знаем. Говорят, нападавший был охранником этого дома. Но нам это неинтересно абсолютно. Факт произошел, но мало ли где стреляют? У нас везде людей убивают! — поделился местными слухами житель поселка.
Местные отнеслись к нападению очень прозаически. Каждый опрошенный подчеркнул, что событие не вызвало в нем никаких эмоций:
— Нас тут не было на выходных, о случившемся мы узнали по новостям… — рассказали две девушки, прогуливающиеся по окрестностям.
— И какие чувства у вас это вызвало?
— Никаких. Такое бывает в каждом… — была ответом эта таинственная фраза.
Такое впечатление, что и правда никаких кровавых событий на минувших выходных в этом поселке не происходило.
Один охранник всё же рассказал корреспонденту MSK1.RU, что во время штурма «здесь всё было оцеплено», и поэтому местные работники: дворники, цветоводы и т. д. — не могут знать подробностей произошедшего. Однако телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что побеседовал с садовником особняка, и он оказался очевидцем произошедшего. Работник якобы рассказал, что во время нападения Черненко «ругал российские власти, заявлял, «что тоже хочет жить как рублевские богачи».
— Садовник рассказал, что хозяева особняка запрещали ему ходить по персидским коврам, а теперь их приходится отмывать от крови, — пишет телеграм-издание.
Ранее мы сообщали о том, что в ночь на 29 июня на окраине деревни Анциферово в подмосковном Орехово-Зуеве произошел громкий конфликт. Четверо дагестанцев приехали к одному из домов, где местный житель устроил у себя в гараже автосервис, и стали требовать денег.