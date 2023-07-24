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12-летний мальчик отравился этиловым спиртом на Первомайке — его доставили в больницу

По факту происшествия полиция проводит проверку

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Инцидент произошел на улице Шукшина

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В Новосибирске 12-лений мальчик попал в больницу после отравления этиловым спиртом. Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, 24 июля в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения.

— По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства устанавливаются, — уточнили в ведомстве.

По информации издания «КП-Новосибирск», инцидент произошел на улице Шукшина в Первомайском районе. Ребенка доставили в больницу на автомобиле скорой помощи.

НГС обратился в пресс-службу Министерства здравоохранения Новосибирской области с просьбой прокомментировать информацию.

В начале июля в Новосибирской области суд вынес приговор владельцу магазина-кафе, в котором отравились 46 человек. Инцидент произошел в Татарске.

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