12-летний мальчик отравился этиловым спиртом на Первомайке — его доставили в больницу

В Новосибирске
— По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства устанавливаются, — уточнили в ведомстве.
По информации издания «КП-Новосибирск», инцидент произошел на улице Шукшина в Первомайском районе. Ребенка доставили в больницу на автомобиле скорой помощи.
НГС обратился в пресс-службу Министерства здравоохранения Новосибирской области с просьбой прокомментировать информацию.
В начале июля в Новосибирской области суд вынес приговор владельцу магазина-кафе, в котором отравились 46 человек. Инцидент произошел в Татарске.