Экс-директор центра «Вектор» подал в суд на Роспотребнадзор — что он требует

В Новосибирской области суд начал рассматривать исковое заявление бывшего директора ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"» Рината Максютова. Ответчиком в деле выступает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — Роспотребнадзор.
Соответствующая карточка дела появилась на сайте Новосибирского районного суда. Уточняется, что категория дела, которое рассматривает суд, связано со спорами, возникающими из трудовых отношений. Речь идет о спорах по делам о восстановлении на работе.
Иск зарегистрировали в суде в середине июня, 19 июля в Новосибирском районном суде состоялось первое заседание по заявлению, в результате которого дело решили передать на рассмотрение другого суда. Кроме Рината Максютова и Роспотребнадзора, в деле участвует прокуратура Новосибирской области.
НГС позвонил Ринату Максютову с просьбой прокомментировать ситуацию, но бывший руководитель центра «Вектор» не стал отвечать на вопросы журналиста, сбросив звонок. НГС направил запрос в Роспотребнадзор.
Приказ о расторжении договора с бывшим с гендиректором «Вектора» Ринатом Максютовым подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова в середине мая. В документе говорится, что решение было принято из-за «непринятия мер по урегулированию конфликта интересов», а также нарушения закона «О противодействии коррупции», что привело к «утрате доверия».
После увольнения специалиста более 400 сотрудников центра «Вектор» направили письма президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину, в которых попросили пересмотреть решение о смене руководства. К премьер-министру России также обратились мэр Кольцова Николай Красников и депутаты рабочего поселка.
В конце мая в центре «Вектор» назначили временно исполняющего обязанности генерального директора. Им стал заместитель генерального директора центра по научной работе Александр Агафонов.