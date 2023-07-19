«Со всей силы ударил меня по лицу»: полиция начала проверку после поста в соцсетях о нападении на пляже

Жительница Новосибирска заявила в соцсетях, что неизвестный мужчина ударил ее по лицу на пляже. После публичного поста полиция начала проверку.
Анонимное сообщение о том, что женщину якобы ударили на пляже, появилось в паблике «На ОбьГЭСе» в социальной сети «ВКонтакте». Женщина написала, что отдыхала с подругой, но подошел неизвестный мужчина. По ее словам, незнакомец начал общаться с ними, после чего женщина решила искупаться.
— Он начал меня обливать. Потом я села на песок, и он подошел, со всей силы ударил меня по лицу, — написала женщина.
Связаться с возможным участником конфликта не удалось, обвиненный мужчина не ответил на сообщения журналиста. После случившегося инцидента полиция начала проверку.
— Заявлений и сообщений из медицинского учреждения не поступало, в настоящее время по факту выявленной информации в сети Интернет полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Недавно стало известно, что полиция проверяет информацию о мужчине, который якобы избивает жену и сына.