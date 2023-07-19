«Со всей силы ударил меня по лицу»: полиция начала проверку после поста в соцсетях о нападении на пляже

Анонимное сообщение о том, что женщину якобы ударили на пляже, появилось в паблике «На ОбьГЭСе» в социальной сети «ВКонтакте». Женщина написала, что отдыхала с подругой, но подошел неизвестный мужчина. По ее словам, незнакомец начал общаться с ними, после чего женщина решила искупаться.