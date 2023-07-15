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Тема дняКадры с места, где подросток погиб от удара молнии
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Женщина погибла из-за рухнувшего дерева на палатку: появились фотографии с места трагедии

Мужа погибшей госпитализировали

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На палатку с отдыхающими упала береза

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Появились фотографии с места трагедии, где на палатку с отдыхающими упало дерево. На месте погибла 42-летняя женщина, ее мужа госпитализировали. Снимки опубликовали в официальном паблике газеты «Трудовая жизнь» в социальной сети «ВКонтакте».

Ссылаясь на слова очевидца, в паблике сообщили, что в день трагедии, 14 июля, были гроза и сильный ветер. Муж с женой отдыхали на Казанцевском мысу на озере Чаны.

Дерево могло рухнуть из-за сильного ветра

Дерево могло рухнуть из-за сильного ветра

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Следственно-оперативная группа полиции обнаружила на месте тело 42-летней женщины, жительницы города Барабинска. 40-летнего мужа погибшей с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

Материалы проверки передали в Следственный комитет.

Недавно 16-летний подросток погиб от удара молнии в Новосибирской области. В регионе объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды на 15 и 16 июля, ожидаются дождь, гроза и сильный ветер.

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