Трое пострадавших: самолет жестко сел в Новосибирске — онлайн-трансляция

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет выполнял частный полет. Речь идет о легкомоторном воздушном судне Cessna 172.
— Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов с выездом на место происшествия, — сообщили в ведомстве.
Поделиться
По факту происшествия Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка. Об этом НГС сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Поделиться
На сообщение о происшествии реагировали сотрудники МЧС, медики и специалисты муниципальной аварийно-спасательной службы.
— Всего реагировали 13 человек и и 4 единицы техники из числа бригад медиков, специалистов муниципальной аварийно-спасательной службы города и сотрудники МЧС России, — сообщили в ГУ МЧС России по НСО.
Поделиться
В ГУ МЧС по НСО сообщили, что жесткую посадку совершил частный легкомоторный самолет Cessna. Инцидент произошел в лесном массиве около городского аэропорта «Северный».
Поделиться
В МЧС опубликовали фотографии с места происшествия.
Поделиться
В пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области НГС сообщили, что в результате жесткой посадки пострадали три человека.
— Предварительно врачи скорой помощи оценили их состояние как легкой и средней степени тяжести, — сообщили специалисты.
Поделиться
В ГУ МЧС России по НСО уточнили, что на борту самолета находилось три человека, из них двое госпитализированы. Третьему, по информации ведомства, госпитализация не понадобилась.
Поделиться
Как сообщили в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области, на борту техники находилось три человека. Сообщение о происшествии поступило специалистам в 21:10.
Поделиться
По данным издания «Известия», инцидент произошел в лесополосе недалеко от бывшего аэропорта Новосибирск-Северный. В сообщении указано, что пострадал один человек.
Поделиться
Информацию об инциденте подтвердили НГС в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. В ведомстве уточнили, что на место происшествия выехал новосибирский транспортный прокурор.
Поделиться