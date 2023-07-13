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Трое пострадавших: самолет жестко сел в Новосибирске — онлайн-трансляция

Инцидент произошел в Заельцовском районе

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На борту техники находилось три человека.

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Вечером 13 июля в Заельцовском районе Новосибирска произошла жесткая посадка легкомоторного самолета. Как сообщили в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области, на борту техники находилось три человека.

НГС собирает все, что известно о происшествии, в онлайн-трансляции.

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Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет выполнял частный полет. Речь идет о легкомоторном воздушном судне Cessna 172.

— Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов с выездом на место происшествия, — сообщили в ведомстве.

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По факту происшествия Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка. Об этом НГС сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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На сообщение о происшествии реагировали сотрудники МЧС, медики и специалисты муниципальной аварийно-спасательной службы.

— Всего реагировали 13 человек и и 4 единицы техники из числа бригад медиков, специалистов муниципальной аварийно-спасательной службы города и сотрудники МЧС России, — сообщили в ГУ МЧС России по НСО.

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В ГУ МЧС по НСО сообщили, что жесткую посадку совершил частный легкомоторный самолет Cessna. Инцидент произошел в лесном массиве около городского аэропорта «Северный».

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В МЧС опубликовали фотографии с места происшествия.

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В пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области НГС сообщили, что в результате жесткой посадки пострадали три человека.

— Предварительно врачи скорой помощи оценили их состояние как легкой и средней степени тяжести, — сообщили специалисты.

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В ГУ МЧС России по НСО уточнили, что на борту самолета находилось три человека, из них двое госпитализированы. Третьему, по информации ведомства, госпитализация не понадобилась.

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Как сообщили в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области, на борту техники находилось три человека. Сообщение о происшествии поступило специалистам в 21:10.

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По данным издания «Известия», инцидент произошел в лесополосе недалеко от бывшего аэропорта Новосибирск-Северный. В сообщении указано, что пострадал один человек.

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Информацию об инциденте подтвердили НГС в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. В ведомстве уточнили, что на место происшествия выехал новосибирский транспортный прокурор.

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СамолетЖесткая посадкаНовосибирск
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