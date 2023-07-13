Трое пострадавших: самолет жестко сел в Новосибирске — онлайн-трансляция

Вечером 13 июля в Заельцовском районе Новосибирска произошла жесткая посадка легкомоторного самолета. Как сообщили в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области, на борту техники находилось три человека.



НГС собирает все, что известно о происшествии, в онлайн-трансляции.