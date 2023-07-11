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Уронили бутылку: на складе НГАСУ произошло задымление из-за азотной кислоты

Инцидент случился во время перевозки реактивов

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Задымление произошло на складе вуза на прошлой неделе

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В Новосибирске произошло задымление на складе НГАСУ из-за химической реакции. На место выезжали скорая и МЧС.

Об этом на аппаратном совещании 11 июля рассказал Александр Ерохин, начальник управления мэрии Новосибирска по делам гражданской обороны:

— В Октябрьском районе на Тургенева, 159 в результате химической реакции азотной кислоты произошло возгорание складских помещений. Один человек пострадал, от госпитализации отказался.

На объекте измерили предельно допустимую концентрацию вещества в воздухе, превышений не выявили. На происшествие выезжали специалисты МАСС. Согласно их сводке, инцидент произошел утром 7 июля.

По информации сервиса 2ГИС, на Тургенева, 159 находится филиал Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета.

Источник в вузе сообщил НГС, что на складах произошло не возгорание, а задымление. Подрядчик проводил утилизацию химических реактивов, которые используют студенты при изучении дисциплин. Во время переноса одну бутылку уронили, появилось задымление на складах. Источник уточнил, что на одежду одного из работников попала капля химического вещества, никто не пострадал. На место приезжали пожарная и скорая, помощь никому не потребовалась. Роспотребнадзор проводил замеры ПДК, они были в норме.

В начале июля в Новосибирске загорелся автобус, внутри которого находились пассажиры. Они смогли эвакуироваться самостоятельно.

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