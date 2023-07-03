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На улице Восход рано утром загорелся троллейбус, полный людей, — на месте работали спасатели МЧС

Из троллейбуса эвакуировались 25 человек

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От троллейбуса было много дыма

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В Новосибирске на улице Восход сегодня, 3 июля, загорелся троллейбус № 8. Как рассказали в «АСТ-54», троллейбус загорелся во время движения. В пресс-службе МЧС уточнили, что вызов поступил на Восход, 20 в 08:26.

— До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 25 человек. Никто не пострадал. Локализация — в 08:35, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Пожар ликвидировали в 08:46. На происшествие выезжали 3 единицы техники и 12 человек личного состава. По данным 2ГИС, на улице Восход сейчас затруднено движение.

Вечером 2 июля в Калининском районе Новосибирска вспыхнул крупный пожар недалеко от Пашинского переезда. Загорелись два кафе, магазин с автомаслами и пристройка.

ТроллейбусМЧСПожарОктябрьский район
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