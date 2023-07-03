На улице Восход рано утром загорелся троллейбус, полный людей, — на месте работали спасатели МЧС

В Новосибирске на улице Восход сегодня, 3 июля, загорелся троллейбус
— До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 25 человек. Никто не пострадал. Локализация — в 08:35, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Пожар ликвидировали в 08:46. На происшествие выезжали 3 единицы техники и 12 человек личного состава. По данным 2ГИС, на улице Восход сейчас затруднено движение.
Вечером 2 июля в Калининском районе Новосибирска вспыхнул крупный пожар недалеко от Пашинского переезда. Загорелись два кафе, магазин с автомаслами и пристройка.