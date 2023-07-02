«Горят два кафе, магазин с автомаслами и пристройка»: что сейчас происходит на Пашинском переезде — информация от МЧС

Вечером 2 июля в Калининском районе Новосибирска вспыхнул крупный пожар недалеко от Пашинского переезда. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, горят два кафе, магазин с автомаслами и пристройка.
— Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 18:30, пожарные прибыли на место через 6 минут. Загорелось одноэтажное здание. Со слов сотрудников, людей внутри нет, в помещении есть газовые баллоны. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров, — пояснили в ведомстве.
На месте возгорания работают 5 единиц спецтехники и 20 человек личного состава. Открытое горение ликвидировали в 19:52.
Ранее киоск с шаурмой загорелся недалеко от «Гагаринской». Среди людей никто не пострадал.