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«Горят два кафе, магазин с автомаслами и пристройка»: что сейчас происходит на Пашинском переезде — информация от МЧС

Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров

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На месте ЧП работают 5 единиц спецтехники и 20 человек личного состава

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Вечером 2 июля в Калининском районе Новосибирска вспыхнул крупный пожар недалеко от Пашинского переезда. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, горят два кафе, магазин с автомаслами и пристройка.

— Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 18:30, пожарные прибыли на место через 6 минут. Загорелось одноэтажное здание. Со слов сотрудников, людей внутри нет, в помещении есть газовые баллоны. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров, — пояснили в ведомстве.

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На месте возгорания работают 5 единиц спецтехники и 20 человек личного состава. Открытое горение ликвидировали в 19:52.

Ранее киоск с шаурмой загорелся недалеко от «Гагаринской». Среди людей никто не пострадал.

ПожарКафеМЧСНовосибирск
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