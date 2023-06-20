Киоск с шаурмой загорелся недалеко от «Гагаринской» — фото последствий пожара

В Новосибирске выгорел киоск с шаурмой на Красном проспекте, 96. Огонь вспыхнул сегодня, 20 июня, в 10:50. Через шесть минут после вызова пожарные уже были на месте.
— В 10:58 — локализация пожара, в 11:01 — ликвидация открытого горения, — объяснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Полностью ликвидировали пожар к 11:10.
— Внутри огнем поврежден кондиционер, обшивка стен на площади 3 квадратных метра, — добавили в ведомстве.
Причины пожара пока не называются.
В апреле ночью в Новосибирске в киоске «Горячие беляшики» замкнуло провод.