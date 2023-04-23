Вынесли три газовых баллона: в Новосибирске в заведении «Горячие беляшики» замкнуло провод

Ночью в Новосибирске в киоске «Горячие беляшики» замкнуло провод. Информацию об этом НГС сообщили в ГУ МЧС по региону. В заведении комментировать случившееся отказались.

В киоске общественного питания «Горячие беляшики» на Бердском шоссе, 61а ночью 23 апреля замкнуло провод бойлера, заведение не загорелось. Как сообщили НГС в ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о случившемся поступило в 03:29.