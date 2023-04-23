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Вынесли три газовых баллона: в Новосибирске в заведении «Горячие беляшики» замкнуло провод

На месте работали пожарные

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Самого факта горения в помещении не было

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Ночью в Новосибирске в киоске «Горячие беляшики» замкнуло провод. Информацию об этом НГС сообщили в ГУ МЧС по региону. В заведении комментировать случившееся отказались.

В киоске общественного питания «Горячие беляшики» на Бердском шоссе, 61а ночью 23 апреля замкнуло провод бойлера, заведение не загорелось. Как сообщили НГС в ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о случившемся поступило в 03:29.

— На момент прибытия было установлено, что произошло короткое замыкание электропровода бойлера без последующего горения.

В МЧС отметили, что пожарные эвакуировали на улице три газовых баллона. Самого факта горения не было.

Журналист НГС обратился в киоск за комментарием, но отвечать на вопросы в заведении отказались.

— Вы от нас узнали эту информацию? Разговаривайте с теми, кто вам сообщил, — ответили в заведении.

Недавно у здания института ФСБ загорелась машина. Перед этим очевидцы услышали хлопок.

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