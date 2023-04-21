Стали известны подробности пожара у здания института ФСБ в Новосибирске

Спасатели рассказали подробности того, как тушили загоревшуюся машину возле института ФСБ. Инцидент произошел 21 апреля около 14:00, перед этим очевидцы услышали хлопок.



— Начало я не видел: услышал хлопок, посмотрел в окно и увидел, что горит машина. Видел, что водитель рядом стоявшей машины смог ее оттолкать, — рассказал НГС автор фото и видео. По его словам, на место также приехала машина детской реанимации.