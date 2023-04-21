Стали известны подробности пожара у здания института ФСБ в Новосибирске

Спасатели рассказали подробности того, как тушили загоревшуюся машину возле института ФСБ. Инцидент произошел 21 апреля около 14:00, перед этим очевидцы услышали хлопок.
— Начало я не видел: услышал хлопок, посмотрел в окно и увидел, что горит машина. Видел, что водитель рядом стоявшей машины смог ее оттолкать, — рассказал НГС автор фото и видео. По его словам, на место также приехала машина детской реанимации.
В пресс-службе областного главка МЧС рассказали, что загоревшийся автомобиль уже потушили:
— Сегодня в 13:41 по адресу Красный проспект 82/1 горел автомобиль марки Hyundai Tucson. Огнем поврежден автомобиль. В течение 3 минут с момента прибытия открытое горение было ликвидировано. Травмированных нет.
Здания
НГС также обратился за комментарием в пресс-службу УФСБ России по Новосибирской области.
Ранее НГС писал о том, что под Новосибирском вспыхнул рейсовый автобус. Пожар попал на видео.