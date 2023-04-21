Рейсовый автобус вспыхнул под Новосибирском — видео пожара

Сегодня днем, 21 апреля, в Новосибирской области загорелся рейсовый автобус. Как сообщили в сообществе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел в Искитимском районе. Пожар попал на видео.
Ситуацию с рейсовым автобусом прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило специалистам в 08:19. Общественный транспорт находился на автодороге Искитим — Завьялово.
— Площадь пожара — 15 квадратных метров, — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что общественный транспорт выполнял маршрут
В конце марта в Новосибирске загорелся автобус на улице Богдана Хмельницкого. Из салона эвакуировались 10 человек. В феврале в городе загорелся автобус на остановке возле ТЭЦ-5.