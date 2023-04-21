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Рейсовый автобус вспыхнул под Новосибирском — видео пожара

Высокий столб дыма от пожара было видно издалека

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Автобус находился на дороге Искитим — Завьялово

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Сегодня днем, 21 апреля, в Новосибирской области загорелся рейсовый автобус. Как сообщили в сообществе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел в Искитимском районе. Пожар попал на видео.

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Автобус выполнял маршрут № 228

Видео: «АСТ-54» в соцсети ВКонтакте»

Ситуацию с рейсовым автобусом прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило специалистам в 08:19. Общественный транспорт находился на автодороге Искитим — Завьялово.

— Площадь пожара — 15 квадратных метров, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что общественный транспорт выполнял маршрут № 228. В салоне автомобиля находился только водитель. В результате пожара он не пострадал.

В конце марта в Новосибирске загорелся автобус на улице Богдана Хмельницкого. Из салона эвакуировались 10 человек. В феврале в городе загорелся автобус на остановке возле ТЭЦ-5.

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АвтобусПожарИскитимский район
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