Родила двойняшек: у женщины начались роды на трассе в Новосибирской области

27 июня сотрудники Госавтоинспекции помогли срочно доставить роженицу из поселка Ордынское в перинатальный центр.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, в тот день старший лейтенант полиции Александр Фролов и лейтенант полиции Павел Миллер на служебном автомобиле патрулировали дорогу Новосибирск — Кочки — Павлодар. Около 14:30 в районе 96-го километра сотрудники ДПС увидели автомобиль, водитель которого жестами просил полицейских остановиться.
— После остановки к стражам правопорядка подошел взволнованный мужчина и пояснил, что в пути у его супруги начались роды, и им необходимо как можно скорее добраться до перинатального центра в Новосибирске, — рассказали в полиции.
Александр Фролов и Павел Миллер доложили о случившемся в дежурную часть и пересадили беременную женщину в служебный автомобиль.
— Включив специальные сигналы и проблесковые маячки, полицейские доставили ее до перинатального центра областной клинической больницы, где женщину уже ждали врачи. Инспекторы вернулись на маршрут патрулирования для исполнения своих служебных обязанностей, — сообщили в МВД.
Через несколько минут женщина родила двойняшек — Анну и Варвару. В День Госавтоинспекции, 3 июля, новоиспеченные родители посетили отдел МВД «Ордынский», чтобы поздравить сотрудников и поблагодарить их за помощь.
Похожая история случилась в том же Ордынском районе в апреле. 1 апреля к старшему лейтенанту полиции Сергею Алашееву и лейтенанту полиции Алексею Рябову в селе Шайдурово Ордынского района обратился взволнованный мужчина. Он объяснил, что у его супруги начались роды и он боится не успеть вовремя доставить ее в больницу.