Родила двойняшек: у женщины начались роды на трассе в Новосибирской области

Похожая история случилась в том же Ордынском районе в апреле. 1 апреля к старшему лейтенанту полиции Сергею Алашееву и лейтенанту полиции Алексею Рябову в селе Шайдурово Ордынского района обратился взволнованный мужчина. Он объяснил, что у его супруги начались роды и он боится не успеть вовремя доставить ее в больницу.