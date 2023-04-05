Полицейские довезли до перинатального центра сибирячку, у которой начались внезапно роды, — как назвали новорожденную

В Новосибирской области экипаж ГИБДД пришел на помощь женщине, у которой внезапно начались роды. Ее доставили в перинатальный центр в Новосибирск.
1 апреля к старшему лейтенанту полиции Сергею Алашееву и лейтенанту полиции Алексею Рябову в селе Шайдурово Ордынского района обратился взволнованный мужчина.
— Он объяснил, что у его супруги начались роды и он боится не успеть вовремя доставить ее в медучреждение. Госавтоинспекторы незамедлительно приняли решение сопроводить роженицу в роддом, о чем сообщили в дежурную часть, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Инспекторы посадили женщину к себе в салон и, включив специальные световые и звуковые сигналы, доставили роженицу в перинатальный центр Новосибирской областной больницы.
Госавтоинспекторы на видео объяснили, что произошло.
Врачи уже ждали женщину. Сибирячка родила девочку, которую назвали Стефанией. Женщина поблагодарила полицейских за помощь.
В конце марта в Новосибирской области патруль ДПС прервал дежурство на трассе и экстренно отвез восьмимесячного ребенка в больницу.