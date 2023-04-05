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Тема дняСибирячка помогла семье не опоздать в аэропорт
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Полицейские довезли до перинатального центра сибирячку, у которой начались внезапно роды, — как назвали новорожденную

Госавтоинспекторы на видео объяснили, что произошло

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Женщина поблагодарила полицейских за помощь

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В Новосибирской области экипаж ГИБДД пришел на помощь женщине, у которой внезапно начались роды. Ее доставили в перинатальный центр в Новосибирск.

1 апреля к старшему лейтенанту полиции Сергею Алашееву и лейтенанту полиции Алексею Рябову в селе Шайдурово Ордынского района обратился взволнованный мужчина.

— Он объяснил, что у его супруги начались роды и он боится не успеть вовремя доставить ее в медучреждение. Госавтоинспекторы незамедлительно приняли решение сопроводить роженицу в роддом, о чем сообщили в дежурную часть, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Инспекторы посадили женщину к себе в салон и, включив специальные световые и звуковые сигналы, доставили роженицу в перинатальный центр Новосибирской областной больницы.

Госавтоинспекторы на видео объяснили, что произошло.

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Видео: ГУ МВД по Новосибирской области

Врачи уже ждали женщину. Сибирячка родила девочку, которую назвали Стефанией. Женщина поблагодарила полицейских за помощь.

В конце марта в Новосибирской области патруль ДПС прервал дежурство на трассе и экстренно отвез восьмимесячного ребенка в больницу.

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