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Полицейские с мигалками довезли задыхающегося младенца до больницы

Ночью на трассе к сотрудникам ГИБДД обратился отец ребенка

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Ребенка повезли на машине полиции с мигалками

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В Новосибирской области патруль ДПС прервал дежурство на трассе и экстренно отвез восьмимесячного ребенка в больницу. Медики оказали младенцу необходимую помощь.

Ночью 22 марта к полицейским, которые патрулировали участок трассы «Новосибирск — Кочки — Павлодар» обратился житель города Купино. Мужчина взволнованно объяснил, что у него в машине задыхается восьмимесячный ребенок, и попросил помощи. Старший лейтенант Александр Игнатов решили отвезти младенца в областную больницу.

— Экипаж пересадил мать с ребенком в патрульный автомобиль и, используя специальные световые и звуковые сигналы, незамедлительно проследовал в лечебное учреждение, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Ребенка передали медикам, которые оказали ему необходимую помощь. Сегодня его уже выписали из больницы.

Ребенку помогли старший лейтенант полиции Александр Игнатов и лейтенант полиции Андрей Комлягин

Ребенку помогли старший лейтенант полиции Александр Игнатов и лейтенант полиции Андрей Комлягин

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Пару недель назад полицейские не проехали мимо женщины, у которой спустило колесо. Силовики остановились и помогли ей.

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