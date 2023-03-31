Полицейские с мигалками довезли задыхающегося младенца до больницы

В Новосибирской области патруль ДПС прервал дежурство на трассе и экстренно отвез восьмимесячного ребенка в больницу. Медики оказали младенцу необходимую помощь.
Ночью 22 марта к полицейским, которые патрулировали участок трассы «Новосибирск — Кочки — Павлодар» обратился житель города Купино. Мужчина взволнованно объяснил, что у него в машине задыхается восьмимесячный ребенок, и попросил помощи. Старший лейтенант Александр Игнатов решили отвезти младенца в областную больницу.
— Экипаж пересадил мать с ребенком в патрульный автомобиль и, используя специальные световые и звуковые сигналы, незамедлительно проследовал в лечебное учреждение, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Ребенка передали медикам, которые оказали ему необходимую помощь. Сегодня его уже выписали из больницы.
Пару недель назад полицейские не проехали мимо женщины, у которой спустило колесо. Силовики остановились и помогли ей.