Инспекторы ДПС помогли сибирячке, пробившей колесо у Стрелочного завода в Новосибирске

Жительница Новосибирска публично поблагодарила экипаж ДПС, который в ночь на 12 марта помог ей в сложной ситуации. Пожелавшая сохранить анонимность сибирячка пробила колесо у Стрелочного завода в Первомайском районе. С собой у женщины не оказалось баллонного ключа.
— Проезжавшие мимо сотрудники ГИБДД, не только выручили меня необходимым инструментом, но и самостоятельно установили запасное колесо. Хочу выразить благодарность инспекторам ДПС 138-го экипажа за проявленное неравнодушие и оказанную помощь! Настоящее везение — встретить на дороге таких добрых и отзывчивых мужчин, не побоявшихся испачкать руки, — выразила благодарность женщина посредством паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте».
Ранее из завалов взорвавшегося дома на Линейной, 39 в Новосибирске спасли кота. Животное в тяжелом состоянии доставили в больницу.