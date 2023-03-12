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Инспекторы ДПС помогли сибирячке, пробившей колесо у Стрелочного завода в Новосибирске

Мужчины не остались в стороне и поставили запасное колесо

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Женщина поставила неравнодушных мужчин в пример другим

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Жительница Новосибирска публично поблагодарила экипаж ДПС, который в ночь на 12 марта помог ей в сложной ситуации. Пожелавшая сохранить анонимность сибирячка пробила колесо у Стрелочного завода в Первомайском районе. С собой у женщины не оказалось баллонного ключа.

— Проезжавшие мимо сотрудники ГИБДД, не только выручили меня необходимым инструментом, но и самостоятельно установили запасное колесо. Хочу выразить благодарность инспекторам ДПС 138-го экипажа за проявленное неравнодушие и оказанную помощь! Настоящее везение — встретить на дороге таких добрых и отзывчивых мужчин, не побоявшихся испачкать руки, — выразила благодарность женщина посредством паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Ранее из завалов взорвавшегося дома на Линейной, 39 в Новосибирске спасли кота. Животное в тяжелом состоянии доставили в больницу.

СпасениеДПС
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