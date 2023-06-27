«Газель неслась, как безумная»: машина «Почты России» попала в ДТП со смертельным исходом — уголовное дело решили не возбуждать

В сентябре 2022 года на грунтовой дороге в Мошковском районе столкнулись Renault Duster и «Газель» «Почты России». Обе машины перевернулись в кювет. Почтальон отделался легким испугом, а пожилой водитель кроссовера погиб. Дети погибшего, да и жители ближайшей деревни были уверены: виновник аварии очевиден. Но полицейские, как следует из материалов проверки, пришли к другому выводу: якобы 65-летний Александр Балачевцев сам не справился с управлением, а значит, возбуждать уголовное дело не нужно. Почему близкие погибшего уверены, что истинный виновник ДТП жив и здоров, при чем здесь пропавшая запись с авторегистратора и что известно о выжившем участнике аварии, попытались разобраться журналисты НГС.
Гонки в клубах пыли
В субботу, 10 сентября 2022 года, 65-летнего Александра Балачевцева дети и внуки ждали на даче под Мошково. В начале третьего мужчина позвонил дочери, спросил, нужно ли что-нибудь купить в райцентре — и пропал. Евгения Балачевцева попросила мужа съездить и проверить, не нужна ли отцу помощь: вдруг пробил колесо или еще какая поломка случилась. Тот вернулся домой со страшной новостью. На грунтовой дороге, ведущей к селу Мотково, Duster Александра Николаевича столкнулся с «Газелью» «Почты России». Почтальон не пострадал, а отец Евгении умер на месте: задохнулся, налетев шеей на открытое окно собственной машины.
— 65-летний водитель на Renault Duster двигался со стороны поселка Мошково в сторону села Мотково и на 4-м километре столкнулся с ГАЗ-2705, который ехал во встречном направлении, — по горячим следам комментировали аварию в ГУ МВД по Новосибирской области.
Выживший участник ДТП Иван Бедреев и его пассажирка-почтальон в один голос твердили, что виновником аварии был погибший водитель Duster.
— На 4-м км, выехав на полосу встречного движения, стал обгонять попутный Renault Duster черного цвета. В момент обгона двигался со скоростью около 70–75 км/ч, так как Renault Duster двигался медленней — около 60 км/ч. Он при обгоне никоим образом не создавал помеху водителю Reno Duster. Боковой интервал при обгоне был порядка 1,5 метра. В какой-то момент, когда машины поравнялись, водитель Renault Duster стал увеличивать скорость движения, не давая ему завершить обгон, — указано со слов Бедреева в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела. — Он понял, что водитель Renault Duster не даст его обогнать и стал притормаживать нерезко, двигаясь также прямо, не маневрируя.
Дальше, согласно показаниям водителя «Почты России», на гравийном покрытии кроссовер занесло, и его водитель потерял управление:
— Сместился влево и столкнулся своей левой частью кузова в районе левой задней двери, ближе к левой передней двери с правой передней частью «Газели». От удара «Газель» потянуло влево, он утратил от этого контроль и не смог удержать машину, вследствие чего и он, и Renault Duster съехали в левый по ходу их движения кювет, где произошло опрокидывание обоих автомобилей.
Нашелся еще один свидетель: водитель, который ехал в обратном направлении, в сторону Мошково. Он подтвердил, что пенсионер лихо гнал по проселочной дороге, не давая водителю «Газели» уйти вперед.
Выводы следователя были однозначны: оснований возбуждать уголовное дело нет, ведь виновник и жертва смертельного ДТП — одно и то же лицо. Евгении оставалось только смириться с гибелью отца, но кое-что мешало.
Тайна пропавших записей
Едва сообщение об аварии было опубликовано в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», местные жители начали комментировать его.
— Мы были очевидцами этой аварии, «Газель» неслась, как безумная, — писала Василиса Зорина. — Как только она повернула, тут же рванула. Позже мы узнали, что она обогнала еще пару машин.
— Есть два свидетеля, что на эту грунтовую дорогу Бедреев заехал уже по встречке, — говорит Евгения Балачевцева. — Даже не перестраивался в свой ряд, просто ехал по встречке, поднимая пыль столбом, и на третьем километре догнал папу. Навстречу им шла третья машина, она съехала на обочину. Мы предполагаем, что Бедреев начал резко тормозить, и его занесло задом.
Справедливости ради, водитель того самого Mersedes, который ехал навстречу обоим участникам аварии, — и есть свидетель, назвавший виновником водителя Duster. Но опрашивать свидетелей, говоривших противоположные вещи, в полиции не стали.
— Этот водитель на «Газели» всё время постоянно сильно гонял, — говорит Евгения. — Мы начали общаться с людьми в Мотково, и люди рассказали, что хотели собирать жалобы, потому что по этой же дороге возят детей на школьном автобусе, а он гоняет с бешеной скоростью, подрезает.
То, что подобные свидетельства полицейские не приняли, совершенно не удивительно: из того, что водитель обычно допускает рискованные маневры, никак не следует, что он так ехал и 10 сентября 2022 года. А вот другой факт смутил всю семью.
В Duster Александра Николаевича был установлен видеорегистратор, который исправно работал. С места ДТП его изъяли полицейские. А потом прибор вернули брату Евгении.
— Он оказался пустым, хотя папа всегда ездил с включенным регистратором. Следователь потом отдал и сказал: «Там ничего нет», — вспоминает женщина.
Сейчас девайс находится у экспертов, которые должны установить, удалялись ли с него видеозаписи и когда. Правда, очередь на такие исследования велика, а восстановить удаленный файл, если он действительно был стерт, — не факт, что удастся.
У представляющей интересы семьи автоюриста Марии Соловьевой тоже есть ряд вопросов, но не к водителю «Газели», а к полицейским, которые проводят проверку. По ее словам, автотехническую экспертизу мошковские следователи провели лишь после того, как женщина пожаловалась прокурору Новосибирской области Александру Бучману, да и других юридических странностей, по ее словам, в деле хватало.
— До этого органы следствия отказывались назначать экспертизу более четырех месяцев, поясняя, что «целесообразности они не видят, потому что и так всё понятно». Эксперт установил без осмотра автомобилей, в отсутствие каких-либо сведений, что Duster занесло, что именно занос стал причиной ДТП. Сослался на недостаточность трех черно-белых фото в материалах проверки, при этом автомобили в наличии, и их можно осмотреть лично, — рассказала автоюрист. — При этом, согласно заключению эксперта, ПДД нарушил и водитель «Газели» «Почты России», когда совершал обгон по полосе встречного движения. Но вывод о том, что если бы «Газель» выполнила этот маневр безопасно или не обгоняя «Дастер» вовсе, то и столкновения бы не было, эксперт не сделал.
Сейчас Евгения при поддержке юристов пытается добиться возбуждения уголовного дела по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и уверена, что мошковские полицейские не заинтересованы в возбуждении дела.
— У «Почты России» есть интерес очень большой. Мы пытались «пробивать» эту ситуацию через серьезных людей, и нам ответили: поднимайте общественность, иначе вы ничего не добьетесь, — заметила Евгения Балачевцева.
«Почта России» еще 10 сентября 2022 года принесла официальные соболезнования семье погибшего, а Ивана Бедреева, по информации Евгении Балачевцевой, уволили с работы. Водит ли он сегодня машину, и если да, то какую, неизвестно.
В базе задолженностей ФССП числится полный тезка шофера, который должен более 100 тысяч рублей. Две самых крупных, по 43 и 46 тысяч задолженностей — за кредиты, не связанные с ипотекой. Еще один долг, на 11,5 тысячи рублей, проходит по статье «Иное». Еще два в районе тысячи рублей каждый — неуплаченные налоги. Выяснить, есть ли у водителя неоплаченные штрафы, не удалось.
Узнать его позицию у журналиста НГС также не получилось: ни один из трех телефонных номеров мужчины, включая тот, который он оставил для связи полицейским, неактивен.
НГС направил запросы в полицию, чтобы узнать, известны ли сроки, в которые будет готова экспертиза регистратора, а также в «Почту России» — чтобы выяснить, поступали ли им жалобы на Ивана Бедреева от жителей Моткова или коллег и действительно ли он был уволен и по какой причине. Ведь согласно выводам следователя, виновником ДТП мужчина не являлся. К моменту публикации материала ответы не поступили.
Ранее НГС писал о том, как Toyota вылетела на встречку и протаранила пять автомобилей. Последствия аварии попали на видео.