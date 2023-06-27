«Газель неслась, как безумная»: машина «Почты России» попала в ДТП со смертельным исходом — уголовное дело решили не возбуждать

— 65-летний водитель на Renault Duster двигался со стороны поселка Мошково в сторону села Мотково и на 4-м километре столкнулся с ГАЗ-2705, который ехал во встречном направлении, — по горячим следам комментировали аварию в ГУ МВД по Новосибирской области.

Выживший участник ДТП Иван Бедреев и его пассажирка-почтальон в один голос твердили, что виновником аварии был погибший водитель Duster.



— На 4-м км, выехав на полосу встречного движения, стал обгонять попутный Renault Duster черного цвета. В момент обгона двигался со скоростью около 70–75 км/ч, так как Renault Duster двигался медленней — около 60 км/ч. Он при обгоне никоим образом не создавал помеху водителю Reno Duster. Боковой интервал при обгоне был порядка 1,5 метра. В какой-то момент, когда машины поравнялись, водитель Renault Duster стал увеличивать скорость движения, не давая ему завершить обгон, — указано со слов Бедреева в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела. — Он понял, что водитель Renault Duster не даст его обогнать и стал притормаживать нерезко, двигаясь также прямо, не маневрируя.