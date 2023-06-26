Тело пропавшего мужчины нашли в лесу под Новосибирском

В лесу под Новосибирском нашли тело пропавшего мужчины. Сергей Остриков ушел из дома в неизвестном направлении 22 июня, погибшим его нашли 24 июня.
Как сообщили НГС в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области,
— Следователи провели осмотр места происшествия, изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СК по региону.
Ранее в группе «ВКонтакте» поискового отряда «ЛизаАлерт» отметили, что мужчина ушел из дома в СНТ «Березка-1», Коченевского района.
Недавно в новосибирском лесу нашли тело пропавшего 23-летнего Максима Гальченю. Юноша ушел из дома на прогулку 7 июня.